Cuándo es el paro de trenes anunciado por La Fraternidad

Ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas y el Gobierno nacional, el sindicato La Fraternidad confirmó un paro ferroviario de 24 horas para este jueves 5 de febrero. La medida de fuerza, anunciada por la organización que agrupa a los maquinistas de trenes, apunta a presionar por una recomposición de haberes que el gremio considera insuficiente en el contexto inflacionario actual.

El sindicato que conduce Omar Maturano afirmó que el cese de actividades está previsto para el jueves 5 de febrero. A partir de este momento, todos los servicios ferroviarios de pasajeros —incluidos los urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y los trenes de media y larga distancia— quedarán paralizados durante 24 horas si no se logra consensuar una oferta salarial superadora antes de esa fecha.

Desde La Fraternidad cuestionan que las propuestas presentadas por el Gobierno Nacional no compensan la pérdida del poder adquisitivo que vienen arrastrando los trabajadores del sector. Maturano, secretario general del gremio, señaló que la medida de fuerza fue definida tras el fracaso en llegar a un acuerdo durante la última ronda de negociaciones.

La continuidad o suspensión del paro seguirá de cerca la evolución de las negociaciones salariales previstas para las próximas horas, en las que ambas partes, según fuentes gremiales, podrían presentar nuevas propuestas que modifiquen la hoja de ruta de la medida de fuerza. El paro ferroviario podría impactar fuertemente en la movilidad diaria de miles de personas que utilizan el servicio.

ATE pospone por 5 días el paro en los aeropuertos

Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocara a un paro para este lunes 2 de febrero por el incumplimiento en el pago de salarios de trabajadores aeroportuarios, las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizaron la liquidación de los haberes para esta semana y el sindicato estatal decidió postergar la medida de fuerza por cinco días hábiles, hasta el lunes 9 de febrero.

“Las autoridades saben que no alcanza sólo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Hemos decidido posponer durante cinco días hábiles el paro, pero esta semana tienen que verificarse avances. Son los funcionarios quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario”, explicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente señaló: “La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno”.

“Los trabajadores nos negamos a ser manoseados, y más aún a que se metan con la integralidad de nuestros salarios. Esperamos que se recapacite y se abra un ámbito de diálogo”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Cabe recordar que el conflicto se originó luego de que las autoridades del organismo decidiera dar marcha atrás con el aumento acordado con ATE, reliquidar los haberes e incumplir con el pago de salarios en tiempo y forma. Ante esta situación, ATE exige que se pague la totalidad de los ingresos con el incremento ya estipulado.

En caso de persistir con el incumplimiento por parte de las autoridades, el sindicato avanzará con la medida de fuerza el lunes 9 de febrero alcanzando a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos, y afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos.

