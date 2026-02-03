El Gobierno confirmó por decreto el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

Este martes el Gobierno confirmó el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio histórico argentino. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial.

La medida había trascendido en ámbitos oficiales durante la semana pasada y quedó formalizada mediante el Decreto 81/2026, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, el general Carlos Presti.

En ese marco, tras confirmarse que la ceremonia de entrega se realizará este sábado en el parque histórico Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, volvió a quedar en el centro del debate el destino institucional del sable corvo de San Martín, más allá del acto ceremonial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El texto legal establece de manera expresa que el sable será retirado del Museo Histórico Nacional y trasladado a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicada en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires.

La disposición señala que este emblema de la independencia nacional quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, cuerpo militar fundado por el propio Libertador, el cual será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.

La normativa remarca, además, que el sable “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”.

El sable corvo de San Martín exhibido en el Museo Histórico Nacional

El ingeniero químico que analizó el sable de San Martín reveló que está hecho con acero árabe y no europeo

Los robos del sable corvo de San Martín y el decreto de Cristina Kirchner que queda sin efecto

El decreto recuerda también que la pieza fue donada al Estado nacional en 1897, “incorporándose al acervo público con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal”, y menciona que “fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional, en los años 1963 y 1965”.

El recorrido del sable corvo de San Martin | Infografía del Museo Histórico Nacional

“Si bien fue recuperado, esas circunstancias, atendiendo a su valor histórico y simbólico, pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional”, sostiene el Poder Ejecutivo en los considerandos.

En función de esos antecedentes, se recuerda que “mediante el Decreto N° 8756/67 se dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’”.

El día que robaron el sable corvo de San Martín

No obstante, años más tarde, a través del Decreto 843/2015 firmado por la expresidente Cristina Kirchner, publicado en el Boletín Oficial el 20 de mayo de ese año, se resolvió el traslado del sable corvo al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente. Pese a ello, la custodia formal continuaba en manos del regimiento. Esa normativa fue dejada sin efecto por el decreto dado a conocer este martes.

En el tramo final, el Gobierno sostuvo que “la guarda del Sable Corvo en el ámbito del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ y en su sede constituye una solución coherente con el legado del Libertador, restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”.

“La presente medida se inscribe en una decisión del Estado nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”, concluye el texto oficial.

NG