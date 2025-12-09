Carlos Presti fue designado como nuevo ministro de Defensa tras la salida de Luis Petri

Este martes, el Gobierno oficializó a Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre, y confirmó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa Nacional para asumir una banca en la Cámara de Diputados. La decisión se comunicó a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 869/2025.

Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, tiene 59 años y se convertirá este miércoles en el primer militar en conducir el Ministerio de Defensa desde el retorno democrático. Fue presentado por el presidente Javier Milei como “una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria”, destacando su trayectoria dentro de la fuerza.

Petri presentó su renuncia oficial como ministro de Defensa con una carta dirigida a Milei

Al mismo tiempo, la designación oficial detalla que, en caso de que Presti permanezca al frente de la cartera, pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026 y a situación pasiva desde el 10 de junio de 2026, “hasta completar el plazo de dos (2) años como máximo”, conforme establece la normativa para los oficiales superiores.

El decreto también confirma la salida de Petri del gabinete. “Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri (…) al cargo de Ministro de Defensa”, señala el texto difundido este martes, oficializando así el cierre de su gestión.

El ahora diputado electo por La Libertad Avanza (LLA) anunció su renuncia el lunes, mediante una carta enviada al mandatario. “Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, expresó.

Respecto de su sucesor, Petri afirmó: “La cartera de Defensa queda en las mejores manos. Le deseo al Teniente General Carlos Presti el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023”.

Javier Milei y Luis Petri junto a Caslos Pestri en la ceremonia de entrega de sables en el Salón Blanco.

“Gracias a su respaldo permanente, pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad”, aseguró Petri.

Los últimos días de Petri al mando del ministerio ubicado en el Edificio Libertador estuvieron marcados por actividades vinculadas a la agenda militar. Este fin de semana encabezó una exhibición de los cazas F-16 adquiridos por el gobierno argentino a Dinamarca y, como cierre simbólico de su gestión, tiene previsto viajar este martes a la Antártida.

Milei viaja a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

La salida del ahora exministro se suma a otro movimiento reciente dentro del Gabinete: la renuncia de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad para asumir una banca en el Senado por el bloque oficialista. En su reemplazo, el Gobierno oficializó a Alejandra Monteoliva al frente de la cartera.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente”, expresó el Ejecutivo en un comunicado emitido el 22 de noviembre.

