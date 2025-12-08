Petri presentó su renuncia oficial como ministro de Defensa con una carta dirigida a Milei

Luis Petri se despidió formalmente del ministerio de Defensa, del que estuvo a cargo desde los comienzos de la gestión libertaria. Lo hizo con una carta que posteó en su cuenta de la red social X dirigida al presidente Javier Milei. “Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, expresó en las primeras líneas el diputado nacional electo por La Libertad Avanza en Mendoza.

Petri repasó su gestión y describió cuál es el rol de las Fuerzas Armadas para el actual gobierno nacional: “Cuando me honró con la convocatoria para integrar su Gabinete, me confió una misión de enorme trascendencia: reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, proyectarlas al futuro y, fundamentalmente, respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”.

Luego resaltó que “el país le debe a sus Fuerzas Armadas la independencia y la libertad, con el General San Martín, Belgrano y Güemes a la cabeza, junto a tantos otros que conformaron los Ejércitos del Norte y de los Andes liberando a medio continente. Rescatar ese pasado bañado en gloria es fundamental para posibilitar este presente, en el que nuestras Fuerzas recuperaron la capacidad de defender a los argentinos de toda amenaza exterior”.

“Hoy son verdaderos garantes de la vida, la independencia, la libertad, la soberanía y la integridad territorial: en las fronteras, con la Operación Roca desplegada en Salta, Misiones y Jujuy; en la zona económica exclusiva, cuidando los recursos de todos los argentinos; y en nuestros cielos, con la incorporación del sistema de armas F-16”, señaló el ahora ex ministro, quien proviene de la UCR pero se afilió a La Libertad Avanza unos meses después de asumir.

En su repaso subrayó que se pudo avanzar en “un proceso de transformación histórico”. Y elogió las iniciativas que impulsó Milei. "Bajo su liderazgo, y siguiendo sus directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales”, expresó.

Recalcó después que "el camino recién comienza después de décadas de desinversión y destrato, pero estamos en el sendero correcto. Gracias a su respaldo permanente, pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad, pero canceladas por los anteriores gobiernos kirchneristas”.

“Culmino mi gestión con la llegada de los aviones F-16, la adquisición militar más importante de los últimos 40 años, que defenderán y custodiarán nuestros cielos ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar. La misión está cumplida, Comandante en Jefe: los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”, escribió.

Por último, anticipó que este martes viajará a la Antártida para darle un cierre a su ciclo en el Ministerio de Defensa.