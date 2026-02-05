El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero

Este jueves 5 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.465.
Dólar Blue
- - Compra: $1.439
- - Venta: $1.470.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.457,44 para la compra, y $1.458,74 para la venta.
Este jueves 5 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.475.
BBVA
- - Compra: $1.420.
- - Venta: $1.470.
ICBC
- - Compra: $1.435.
- - Venta: $1.485.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.433.
- - Venta: $1.473.