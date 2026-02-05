Vuelve la Noche de las Compras al centro de Córdoba: carnaval, descuentos y 50 comercios en la primera edición 2026

La Noche de las Compras regresa al centro de la ciudad de Córdoba este sábado 7 de febrero, desde las 19:00 hasta la 01:00 de la madrugada, sobre la peatonal Ituzaingó y calles aledañas.

Participarán alrededor de 50 comercios, con espectáculos de carnaval, DJs, food trucks y promociones especiales. Será la primera edición de 2026 y la cuarta desde el lanzamiento de la iniciativa.

La propuesta es impulsada por Marcela Sánchez, comerciante del centro y creadora del evento, quien adelantó que esta edición tendrá un formato especial y una mayor cantidad de locales adheridos respecto de las anteriores. “Esta edición es especial de carnaval, viene una comparsa que se llama Império de Ouro, con 50 artistas en escena. La idea es llevar el carnaval a la peatonal”, explicó.

Más comercios y un paseo para toda la familia

Según detalló Sánchez, en esta oportunidad participarán alrededor de 50 comercios, principalmente sobre calle Ituzaingó, aunque también se sumaron locales de Corrientes y del tramo de Ituzaingó entre San Jerónimo y Entre Ríos. “En esta edición hay más comercios que abren. Hay de todo: Ferniplast, zapaterías, ropa de mujer y hombre, lencería, cotillón”, remarcó.

En cuanto a la propuesta comercial, cada local ofrecerá sus propias promociones. “Cada comercio pone sus descuentos. Ahora hay muchos locales en liquidación y también muchos ya tienen todo lo de la vuelta al cole, guardapolvos y librería”, detalló la organizadora.

Además del show central de la comparsa, la jornada contará con DJs, animaciones en la vía pública, promotores, food trucks y algunos puestos de artesanías, con el objetivo de convertir la peatonal en un espacio recreativo para toda la familia.

Seguridad, medios de pago y estacionamiento con descuento

Uno de los puntos que la organización busca reforzar en esta primera Noche de las Compras 2026 es la seguridad en el área comercial del centro.

“Hay mucha presencia policial, está la Guardia Urbana y la Policía Municipal. El operativo está muy bien armado, es para llevarle tranquilidad a la gente”, subrayó Sánchez, ante las consultas habituales de vecinos y usuarios en redes sociales.

También confirmó que todos los locales aceptan todos los medios de pago, y que habrá una playa de estacionamiento adherida con tarifa promocional. Se trata del Estacionamiento Mercado Sur, ubicado sobre Bulevar Illia, que ofrecerá un descuento especial para quienes asistan al evento.

Sobre las expectativas, la comerciante destacó el impacto positivo que tuvo la iniciativa en ediciones anteriores: “Nos fue muy bien, tanto para los comerciantes como para la gente. Mucha gente que hacía años no venía al centro por el horario se acercó en familia. Esta vez esperamos mucha gente con la propuesta de carnaval, que es divertida y nunca antes se había hecho algo así en calle Ituzaingó”.