Mes de los enamorados en Azur Hotel & Spa: una experiencia romántica de lujo en pleno corazón de Córdoba

Durante el mes de febrero, Azur Hotel & Spa invita a parejas a celebrar el amor en Córdoba con una propuesta especialmente diseñada para desconectarse de la rutina y compartir momentos únicos, en un hotel boutique de lujo ubicado en una casona de 1915 declarada Patrimonio de la Ciudad, con experiencias de bienestar, gastronomía y hospitalidad personalizada.

Ubicado en calle San Jerónimo 243/257, Azur se destaca por ofrecer una forma íntima y sensorial de vivir la ciudad. Con solo 16 habitaciones exclusivas, piscina climatizada, gimnasio y rooftop con splash pool, el hotel combina historia, confort y una propuesta integral de bienestar.

En el marco del Mes de los Enamorados, Azur diseñó un programa especial pensado para parejas que buscan regalarse tiempo de calidad. La experiencia incluye una noche de alojamiento para dos personas, desayuno buffet, recorrido por los Baños Antiguos de Azur, su exclusivo spa subterráneo, ambientación especial de la habitación, degustación de vinos y quesos al atardecer y un tasting de mate en la tradicional Casa de Mate del hotel.

La propuesta es válida para estadías del 1 al 28 de febrero, con valores que comienzan desde $249.000 por persona en base doble de lunes a jueves, y desde $369.000 por persona de viernes a domingo.

Además, para las noches del 13 y 14 de febrero se suma una Cena Especial de San Valentín, que incluye un menú de cinco pasos con maridaje de vinos de Bodega Zuccardi, por un valor de $125.000 por persona.

Azur Hotel & Spa es considerado uno de los máximos exponentes de la hotelería boutique en Argentina. Uno de sus principales diferenciales es su spa subterráneo Baños de Azur, inspirado en la arquitectura jesuítica y en rituales ancestrales vinculados al agua, reconocido internacionalmente por su propuesta de bienestar.

La experiencia se completa con una oferta gastronómica de kilómetro cero en el restaurante La Despensa de Azur y en la Casa de Mate, donde se celebran los aromas y sabores serranos. El hotel ha sido distinguido por prestigiosos medios internacionales y galardonado con importantes premios de lujo.

