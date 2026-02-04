La Matilde integra posada y bodega para ofrecer una experiencia de enoturismo en Traslasierra

En San Javier, Córdoba, entre el silencio del monte nativo y la energía de las sierras, Posada & Bodega La Matilde consolida una propuesta de enoturismo integral donde el vino es el gran protagonista. Tras más de diez años dedicados al turismo rural, el establecimiento dio un paso clave al evolucionar de Posada Rural a Posada & Bodega, incorporando formalmente desde julio de 2025 el viñedo, la bodega y el stock de vinos a su operación.

De esta manera, las visitas guiadas, las catas, la venta de vinos y todas las experiencias vinculadas a la producción enológica son gestionadas por el equipo de la posada, generando una propuesta coherente, inmersiva y auténtica para los visitantes.

El viñedo propio de La Matilde fue implantado en 2011 y cuenta con cinco hectáreas totales, de las cuales tres son productivas y dos se encuentran en desarrollo. Allí se cultivan varietales como Malbec, Tannat y Cabernet Sauvignon, junto con cepas en crecimiento como Cabernet Franc, Chardonnay y Roussanne.

Ubicado a los pies de las sierras, el viñedo se asienta sobre suelos de formación aluvional con presencia de minerales, combinados con el entorno de bosque nativo. Estas características dan lugar a vinos con marcada identidad, con perfiles aromáticos y especiados que remiten a la flora autóctona y a la mineralidad del suelo.

Bodega boutique y vinos

Bodega La Matilde se define como una bodega boutique enfocada en la calidad y en una elaboración de mínima intervención. El proceso productivo prioriza la expresión natural de la uva y del terroir, utilizando levaduras indígenas y fermentación en vasijas ovoides de concreto, que permiten una extracción más natural y un movimiento circular durante la fermentación, evitando métodos mecánicos invasivos.

La calidad del proyecto fue reconocida a nivel internacional con destacados puntajes de Tim Atkin, entre ellos Ladrón de Corazones Malbec con 94 puntos y Esperando los Vientos con 93 puntos. Además, La Matilde recibió el premio Producción primaria vegetal en los Premios Argentina Orgánica 2025, entregados en diciembre de ese año.

La propuesta de enoturismo se desarrolla durante todo el año y busca acercar el mundo del vino de manera sensorial y cercana, tanto para aficionados como para quienes se inician en la experiencia enológica. Entre las actividades se incluyen visitas guiadas por el viñedo y la bodega con degustación de tres etiquetas o almuerzo de cuatro pasos con maridaje, con una duración superior a una hora.

También se realizan experiencias como Atardeceres y Vinos, que combinan degustación de cuatro etiquetas con picada regional, explicación técnica y juegos sensoriales de aromas. Otra de las propuestas destacadas son las catas a la luz de la luna llena, con cenas al aire libre maridadas con vinos de la bodega y observación de estrellas.

Las experiencias enoturísticas tienen como sede DeAdobe Restaurante, donde la gastronomía acompaña el carácter de los vinos y potencia la vivencia. El personal está capacitado para guiar el recorrido sensorial y sugerir maridajes que celebran los productos locales.

Más información y reservas: