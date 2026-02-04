Cheques rechazados y mora: las claves para cobrar sin cortar la cadena de pagos

En un escenario de mora creciente, la cadena de pagos vuelve a tensarse entre comercios, pymes, proveedores y bancos. Este miércoles 4 de febrero de 2026, en Es por Acá (Punto a Punto Radio 90.7), Gustavo Gosiker -asesor inmobiliario y financiero, máster en Dirección de Finanzas- describió un círculo que se corta cuando cae el consumo y se multiplican los atrasos.

Como marco, los datos del Informe de Pagos Minoristas del BCRA son elocuentes: los cheques rechazados sin fondos registraron en diciembre un aumento del 19% mensual y del 205% interanual en cantidades. En monto, alcanzaron los $347.638 millones, con una suba del 8% mensual nominal y del 5% ajustado por inflación; y un incremento interanual del 311% nominal y del 213% real.

Al respecto, Gosiket planteó: “Está afectando mucho. La cadena de pagos está un poco quebrada”.

Según explicó, el golpe se siente con fuerza en el comercio minorista y las pymes, y se combina con un cambio en la composición del gasto de los hogares: “La gente tiene que destinar mucho más dinero a pagar servicios que lo que destinaba antes. Entonces el ingreso disponible va disminuyendo”.

Lo bajó a una lógica directa: “El aspecto financiero es un círculo: alguien paga, alguien cobra, con lo que se cobra se paga. Pero si yo soy comerciante o tengo una pyme y no me compra el público, no tengo plata: ¿cómo le pago al proveedor?”.

Vender “a cuenta” sin controles: “un tiro en el pie”

Para Gosiker, la necesidad de sostener ventas empuja a relajar filtros comerciales y eso agrava el problema: “En la ansiedad de vender, estamos abriendo cuentas corrientes en las empresas sin tomar demasiados recaudos. Eso termina siendo un tiro en el pie”.

Contó un caso que vio de cerca: “Empezó a abrir cuentas corrientes para vender. (…) después resulta que el cliente era inexistente, o el domicilio estaba mal, no lo encontrás”.

Tarjeta, pago mínimo e intereses: “no hay nada más caro”

En el tramo sobre financiamiento con tarjeta y pago mínimo, Gosiker lo describió como una bola de nieve: “Financiarse con tarjeta de crédito es otro tiro en el pie: no hay nada más caro”.

“Pago la tarjeta, pero como cuando cobro ya lo tengo comprometido, no puedo pagar más que el mínimo. Entonces me cobran intereses sobre el resto, a tasas muy altas”, señaló. En su explicación agregó que “en nuestro país se paga IVA sobre la tasa de interés”, lo que encarece el costo final. “Estamos en una economía de manotazos de ahogado para el gran público”, resumió.

Qué hacer para cobrar: planificar, anticiparse y negociar

Ante la consulta práctica sobre cómo gestionar cobranzas en pymes, Gosiker insistió con ordenar la caja y anticipar escenarios: “Aunque el contexto sea inestable, hay que planificar porque te permite alocar recursos de manera más eficiente y tomar decisiones anticipadas”.

Propuso negociar con información y previsión: “Si sé que dentro de dos semanas entra una cobranza importante, hoy puedo negociar con el proveedor. Y planteó gestionar financiamiento antes del límite para evitar costos más caros: “Si según mi plan dentro de cuatro meses voy a tener flujo de caja negativo, llamo al banco y gestiono una línea de crédito antes y evitar el descubierto”.

