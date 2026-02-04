Perfil
Turismo cordobés en números: fines de semana llenos y hoteles premium a máxima capacidad

La provincia registra niveles históricos de ocupación y un movimiento económico en aumento, impulsado por festivales, fiestas y una infraestructura que facilita la movilidad. La temporada se consolida como la más fuerte de los últimos años.

Córdoba vive un verano sin precedentes. Según datos oficiales de la Agencia Córdoba Turismo, la llegada de turistas a la provincia creció un 9% en comparación con la temporada anterior, consolidando un récord histórico para los principales valles y destinos turísticos.

Darío Capitani, presidente de la Agencia, explicó en diálogo con Radio Punto a Punto que la provincia analiza la evolución semana a semana, tomando en cuenta tanto el flujo de visitantes como el impacto económico que genera esta actividad. “Córdoba viene teniendo un desenlace bueno en cantidad de turistas y también en impacto económico, con un promedio general del 9% respecto al año anterior”, indicó.

La tendencia se refleja en la ocupación hotelera: el 22% de los alojamientos de alta categoría registra plena ocupación, especialmente de jueves a domingo, mientras que hoteles de menor escala y campings muestran un movimiento más dispar durante la semana. Como lo indica el director: "mucho tiene que ver la infraestructura que Córdoba propone; esta fácil manera de movilizarse a través de autovías, autopistas, interconexiónes que hace que esa nueva tendencia turística se movilice mucho".

La agenda cultural y de entretenimiento también juega un papel central. Festivales, obras de teatro y fiestas locales generan una convocatoria sostenida de visitantes, con un esfuerzo adicional de empresarios que ajustan precios y promociones para mantener la demanda, aunque algunos sectores advierten que el gasto promedio por turista no siempre alcanza los niveles esperados.

Capitani subrayó que la competitividad de Córdoba frente a otros destinos nacionales es un diferencial clave: “Córdoba se distingue del resto de destinos nacionales porque tiene particularidades, desde el sector privado han planeado, planificado, invertido, arriesgan. Tenemos una agenda que hacemos todos los cordobeses: fiestas, festivales, teatros que son epicentro de convocatoria de gente”.

A pesar de los desafíos económicos del país, Córdoba mantiene su atractivo y confirma que la combinación de infraestructura, agenda cultural y gestión pública-privada genera un verano récord y consolida a la provincia como epicentro del turismo nacional.

