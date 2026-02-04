Turismo cordobés en números: fines de semana llenos y hoteles premium a máxima capacidad

Córdoba vive un verano sin precedentes. Según datos oficiales de la Agencia Córdoba Turismo, la llegada de turistas a la provincia creció un 9% en comparación con la temporada anterior, consolidando un récord histórico para los principales valles y destinos turísticos.

Darío Capitani, presidente de la Agencia, explicó en diálogo con Radio Punto a Punto que la provincia analiza la evolución semana a semana, tomando en cuenta tanto el flujo de visitantes como el impacto económico que genera esta actividad. “Córdoba viene teniendo un desenlace bueno en cantidad de turistas y también en impacto económico, con un promedio general del 9% respecto al año anterior”, indicó.

La tendencia se refleja en la ocupación hotelera: el 22% de los alojamientos de alta categoría registra plena ocupación, especialmente de jueves a domingo, mientras que hoteles de menor escala y campings muestran un movimiento más dispar durante la semana. Como lo indica el director: "mucho tiene que ver la infraestructura que Córdoba propone; esta fácil manera de movilizarse a través de autovías, autopistas, interconexiónes que hace que esa nueva tendencia turística se movilice mucho".

La agenda cultural y de entretenimiento también juega un papel central. Festivales, obras de teatro y fiestas locales generan una convocatoria sostenida de visitantes, con un esfuerzo adicional de empresarios que ajustan precios y promociones para mantener la demanda, aunque algunos sectores advierten que el gasto promedio por turista no siempre alcanza los niveles esperados.

Capitani subrayó que la competitividad de Córdoba frente a otros destinos nacionales es un diferencial clave: “Córdoba se distingue del resto de destinos nacionales porque tiene particularidades, desde el sector privado han planeado, planificado, invertido, arriesgan. Tenemos una agenda que hacemos todos los cordobeses: fiestas, festivales, teatros que son epicentro de convocatoria de gente”.

A pesar de los desafíos económicos del país, Córdoba mantiene su atractivo y confirma que la combinación de infraestructura, agenda cultural y gestión pública-privada genera un verano récord y consolida a la provincia como epicentro del turismo nacional.