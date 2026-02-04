La mejor cookie de Argentina se definirá en Arroyito

En el marco de la Fiesta Nacional Arroyito, La Dulce Ciudad del País, el Gobierno Municipal lanzó el Campeonato Nacional de Cookies, que se desarrollará el sábado 14 de febrero en las Costas del Xanaes, con el objetivo de elegir la cookie más rica de Argentina y fortalecer la identidad gastronómica local.

El evento forma parte de una agenda que se extenderá del 14 al 15 de febrero, con espectáculos musicales, productos dulces regionales y propuestas gastronómicas. La competencia será organizada y fiscalizada por Celia, Escuela Integral Gastronómica, que garantizará los estándares profesionales y la transparencia del proceso.

Fernanda Videla, una de las organizadoras del evento, explicó que la iniciativa surgió con la intención de darle un sentido más profundo a la fiesta. “La realidad es que hace rato que le estamos buscando un sentido a la Fiesta de la Dulce Ciudad, que no solamente vengas y haya espectáculos, sino empezar a trabajar el legado dulce que queremos dejarle a la fiesta”, señaló.

En ese contexto, destacó que no existía un certamen de estas características en el país. “Buscamos algo que no se hiciera y convocamos a Celia, que investigó y confirmó que a nivel nacional no hay registrado oficialmente un concurso de cookies, así que este sería el primero del país”, afirmó.

Modalidad y criterios del concurso

El concurso contará con tres categorías: tradicional, gourmet o creativa y saludable. La cookie tradicional responde al estilo clásico de Nueva York, con base de vainilla y chips de chocolate, mientras que las otras categorías permiten versiones innovadoras o con ingredientes integrales y alternativas más saludables.

Uno de los requisitos principales es que cada cookie incluya un ingrediente representativo de Arroyito. “Puede ser miel de productores locales, productos elaborados por Arcor o Dulcorp, o moras, que crecen de manera autóctona en la vera del río Xanaes. Son productos que nos identifican como ciudad”, explicó Videla.

Cada participante deberá presentar cuatro cookies en cajas blancas, con un peso de entre 80 y 100 gramos y un tamaño aproximado de entre seis y ocho centímetros. La recepción comenzará a las 18, luego el jurado iniciará la evaluación a partir de las 19 mediante una cata, y cerca de las 23 se llevará a cabo la premiación.

El panel evaluador estará conformado por dos pasteleras de Celia, la reconocida pastelera Adriana García, referentes locales de Arroyito y un cuarto jurado sorpresa. Sobre la modalidad, Videla detalló: “No se va a saber quién presenta cada cookie porque la idea es la transparencia del concurso".

Cookies estilo New York

Además del campeonato, el domingo 15 se realizará una clase magistral gratuita y abierta al público sobre la elaboración de cookies estilo New York. La actividad tendrá lugar a las 17 en las Costas del Xanaes y estará a cargo de una pastelera de Celia.

Las inscripciones ya se encuentran cerradas por cuestiones organizativas. Desde la organización aseguraron que este será el primero de muchos concursos que formarán parte de futuras ediciones de la fiesta.