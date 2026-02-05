Cortes y movilización en Córdoba por la reforma laboral: protestas desde temprano y marcha al Centro Cívico

Distintos sectores políticos, estudiantiles y sindicales protagonizan este jueves una nueva jornada de protesta en la ciudad de Córdoba, con interrupciones en la circulación desde primera hora de la mañana y una agenda de movilizaciones que tendrá como punto central el Centro Cívico.

La acción se enmarca en una convocatoria de alcance nacional contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, y forma parte de un plan de lucha coordinado en varias provincias.

Cortes en el centro y marcha hacia el Panal

Desde las 6.30, manifestantes mantienen bloqueado el tránsito en el Puente Centenario, uno de los accesos más utilizados hacia el área céntrica. A lo largo de la mañana, las columnas se desplazarán hacia la zona del Centro Cívico, donde se espera la principal concentración de la jornada.

De la convocatoria participan organizaciones de izquierda como el MST y el PTS, junto a centros de estudiantes, sindicatos combativos, agrupaciones sociales y espacios de jubilados.

Además, como informó Cba24n, un sector de la movilización identificado como columna independiente, tiene previsto reunirse a las 11 en la sede de la UEPC, sobre calle Maipú 30, para sumarse al resto de las organizaciones.

Tránsito complicado y demoras en el transporte

Desde la organización advirtieron que durante toda la mañana habrá interrupciones parciales y totales en distintos puntos del centro y alrededores. En particular, recomendaron evitar la zona del Puente Centenario, calle Maipú y el perímetro del Centro Cívico.