Paritaria docente en Córdoba al límite: la UEPC define este jueves si acepta la oferta con pago del 4,6% adeudado

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) definirá este jueves a las 10 de la mañana, en asamblea de delegados departamentales, si acepta o rechaza la tercera propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, luego de que el ofrecimiento fuera debatido en las escuelas de toda la provincia.

Así lo confirmó el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, en diálogo con Radio Punto a Punto, al precisar que la resolución surgirá del mandato que lleven los delegados de cada departamento.

ROBERTO CRISTALLI, SECRETARIO GENERAL DE UEPC.

Según explicó, la propuesta oficial incorpora todos los puntos que había reclamado el gremio cuando rechazó el ofrecimiento anterior. Entre los ejes centrales figura la recuperación del 2023, que —según explicó el dirigente— consiste en “el 4,6% que nos habían quedado debiendo de la paritaria anterior, que ahora se pagaría en dos veces, en los meses de febrero y marzo”.

El esquema también contempla la aplicación de la cláusula gatillo para esos mismos meses, con el objetivo de evitar una pérdida salarial frente a la inflación en el inicio del año.

Otro de los puntos destacados es la eliminación del tope del ítem “Estado Docente”, un reclamo histórico del sindicato, ya que impactaba de manera directa en quienes poseen más de un cargo o acumulan una mayor cantidad de horas cátedra. A su vez, se incorpora una mejora en el adicional por zona desfavorable.

En el plano institucional y previsional, la propuesta incluye la conformación de una mesa de trabajo para abordar la situación de Apross y de la Caja de Jubilaciones.

La Bancaria de Córdoba rechazó la reforma laboral: "Es un retroceso contundente"

Sobre la obra social provincial, Cristalli detalló que: "el compromiso de que cualquier modificación o nuevo aporte tiene que ser discutido con los gremios. Además, se ha planteado que no puede haber nuevos diferimientos en los pagos a los jubilados y que se debe revisar el tema del FOSAET (Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes y Tratamientos Prolongados) que tanto ha impactado en el bolsillo de los trabajadores".

El contexto nacional atraviesa de lleno la negociación. El titular de la UEPC advirtió que la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno nacional representa un fuerte golpe al salario: "Nosotros estamos planteando que el Gobierno Provincial debe hacerse cargo de esa pérdida o, al menos, acompañar el reclamo nacional para que esos fondos vuelvan a las provincias. Los docentes están viendo que su poder adquisitivo se desploma y que las condiciones de trabajo son cada vez más difíciles".

La definición de este jueves será clave para el inicio del ciclo lectivo: si la asamblea rechaza la propuesta, el propio plenario de delegados departamentales deberá resolver las medidas de fuerza, entre ellas la posibilidad de un paro docente en toda la provincia.