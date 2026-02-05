Villa Allende avanza con portones y corredores seguros: arrancan las primeras zonas cerradas contra la inseguridad

La Municipalidad de Villa Allende pondrá en marcha, desde febrero y durante parte de marzo, la instalación de 13 portones y dos rejas en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de crear corredores seguros, reducir los ingresos y escapes del delito y reforzar la prevención en zonas críticas.

La iniciativa comenzará en los primeros sectores definidos por el municipio y funcionará en horario nocturno, con control de la Guardia Urbana.

La confirmación fue realizada por Felipe Crespo, secretario municipal, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), quien explicó que en las próximas horas se conocerá qué empresa estará a cargo de la obra.

Cómo funcionarán los portones y qué calles quedarán cerradas

Crespo aclaró que el sistema no implica el cierre de los barrios, sino la restricción de circulación en calles secundarias que son utilizadas como corredores de entrada y salida del delito. “Los barrios quedan abiertos. Lo que se cierran son algunos corredores donde utiliza la delincuencia para entrar y salir a robar”, explicó el funcionario.

Según detalló, los portones funcionarán en un esquema fijo: se cerrarán a las 22 y se abrirán a las 6 de la mañana, y no se habilitarán de manera individual cada vez que un vecino necesite circular. “El vecino puede salir perfectamente por otra calle, que va a estar monitoreada con cámaras. La idea es proteger a la gente en el horario nocturno, que es cuando se produce la mayor cantidad de delitos”, sostuvo.

En las zonas donde se instalen los portones habrá, además, patrullaje permanente de la Guardia Urbana local, que será la encargada de la apertura y el cierre.

El programa contempla también cámaras de seguridad, lectoras de patentes y monitoreo permanente, como parte del esquema de control en los accesos habilitados.

Fallo judicial, drones y criterios para definir las zonas

Consultado por la apelación judicial que aún tramita la medida, Crespo aseguró que el municipio decidió avanzar respaldado por un fallo reciente. “La Cámara Contencioso Administrativa fue clara y contundente. Lo que no puede detenerse es la política contra la inseguridad. No podemos seguir viviendo así”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el municipio asume el riesgo de avanzar mientras se resuelven las instancias judiciales pendientes.

Entre las novedades, confirmó la incorporación de drones para patrullaje aéreo, que se sumarán al sistema de vigilancia. “Estamos capacitando a nuestros pilotos para hacer patrullaje aéreo y tener un mejor control de las situaciones de inseguridad en la ciudad”, indicó.

Respecto de los criterios para definir qué calles tendrán portones y cuáles no, Crespo detalló que se utiliza información combinada de distintas fuentes. “Tenemos una aplicación que se llama IBIS SOS, donde los vecinos reportan situaciones de seguridad. Eso genera un mapa de calor”, explicó.

Por último, Crespo defendió el rol del municipio en una problemática que, formalmente, es competencia provincial. “Esto no es encerrarnos. Es fortalecer los sistemas para que nuestra gente esté más tranquilas”, concluyó.