Llaryora: "La industria cultural constituye un sector estratégico para el desarrollo de la provincia"

La “Temporada Real 2026” vivió este miércoles su segunda noche consecutiva a sala llena y busca consolidar al emblemático Teatro Real como un nuevo punto neurálgico de la cartelera veraniega. Esta vez fue el turno de la función de “Caos de risa”, protagonizada por los humoristas Flaco Pailos y Carla Dogliani quien recibieron la visita por parte del gobernador Martín Llaryora.

Acompañado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, el mandatario provincial aprovechó la ocasión para entregar un reconocimiento a la trayectoria de Pailos y Dogliani, destacando su aporte al acervo cordobés,.

El gobernador remarcó que la cultura dejó de ser solo un espacio de esparcimiento para convertirse en un motor económico. Llaryora subrayó que la industria cultural es un "sector estratégico" para el desarrollo de la provincia, destacando su impacto social y su capacidad para generar valor agregado.

En este sentido, el mandatario hizo hincapié en el impulso a la Economía Naranja, fundamentado en la ley sancionada el pasado diciembre. Esta normativa busca otorgar previsibilidad, estabilidad fiscal e incentivos a la inversión para quienes integran el entramado productivo de eventos y creatividad. Según explicó el mandatario, esta política no solo beneficia a los artistas, sino que genera empleo directo e indirecto para técnicos, productores, gestores y músicos, fortaleciendo toda la cadena de valor local.

Cambio en la estrategia turística

Históricamente, la oferta teatral de verano en Córdoba se concentraba en los valles turísticos. Sin embargo, la presente gestión busca posicionar a Córdoba Capital como un eje central de la actividad cultural durante enero y febrero,.

Miguel Siciliano resaltó que esta decisión política de fortalecer a la ciudad capital rompe con la tradición histórica, ofreciendo una alternativa de peso para los turistas y residentes. Por su parte, Marcelo Rodio definió a la temporada como una "sinergia clave" entre el sector público, la comunidad artística y el sector privado, orientada a que los artistas locales encuentren condiciones favorables para sostener su trabajo durante todo el año,.

Una grilla diversa y accesible

La Temporada Real 2026, que fue inaugurada formalmente el 28 de enero, extenderá sus funciones durante todo febrero y los primeros días de marzo,. La programación se desarrolla en las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona, con un total de 23 funciones que incluyen humor, teatro, magia y danza,. Entre los artistas destacados que formarán parte de la grilla se encuentran: Hernán Piquín (danza), Doña Jovita ; Alejandro Orlando y Facundo Gambandé.

Bajo la premisa de ampliar y diversificar los públicos, la provincia ha establecido una política de entradas a precios populares.

Los tickets pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del teatro (San Jerónimo 66) o a través del portal digital de Autoentrada. De esta manera, el Teatro Real se reafirma como un espacio de inclusión, donde el talento local y el acceso masivo a la cultura se encuentran en el corazón de la capital provincial,.