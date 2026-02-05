Un conductor que huía de un control atropelló a un repartidor en Nueva Córdoba: quedó herido y no puede trabajar

Un repartidor fue atropellado por un automóvil que se fugaba de un control policial en la noche del miércoles, en barrio Nueva Córdoba, cuando circulaba en moto por la esquina de San Lorenzo y Buenos Aires, alrededor de las 23.50.

El conductor también habría colisionado previamente a otro vehículo y logró esquivar un móvil policial antes de impactar contra la víctima.

La persona herida es Maximiliano Trevisán, quien relató en Punto a Punto Radio (90.7) cómo ocurrió el siniestro y el dramático momento que atraviesa desde entonces.

“Fue un segundo: cuando levanté la cabeza ya tenía el auto encima”

Trevisán contó que estaba terminando su jornada laboral como repartidor cuando fue sorprendido por el vehículo que circulaba a alta velocidad. “Venía por San Lorenzo llegando a Buenos Aires, miré para los dos lados y no venía nadie. Cuando enderecé la cabeza ya tenía el auto encima. Clavó los frenos y creo que eso me salvó”, relató.

Según explicó, el auto se encontraba escapando de un control policial. “Se fugó del control, choca una camioneta, esquiva a la Policía que se le pone adelante y da la vuelta huyendo. Ahí es cuando me embiste a mí”, detalló.

El impacto lo levantó por el aire, tal como quedó registrado en un video que se viralizó en redes. “La verdad que bastante barata la saqué”, aseguró.

Lesiones, moto destruida y un futuro laboral en pausa

Como consecuencia del choque, Maxi sufrió fuertes golpes en distintas partes del cuerpo y permanece con importantes dolores. “Estoy muy golpeado. Puedo caminar con dificultad. Tengo muy mal las rodillas, los pies, los dedos, las manos y el cuello, por el latigazo en la cervical”, explicó.

A eso se suma la destrucción total de su moto, su principal herramienta de trabajo. “La moto quedó destruida y ahora tengo que reclamar al seguro. Tengo que poner abogado y esperar que no se vaya a juicio para poder cobrar lo que me corresponde”, señaló.

La situación se vuelve aún más compleja porque, según indicó, el conductor que lo atropelló podría no haber tenido la documentación en regla, ya que se encontraba escapando de un control.

Estaba por mudarse a Río Cuarto para estar cerca de su hijo

El accidente ocurrió en un momento clave de su vida personal. Maxi estaba a punto de mudarse a Río Cuarto, donde ya tenía un trabajo acordado y planeaba reencontrarse con su hijo. “Yo tengo un nene de ocho años. Justo me estaba mudando a Río Cuarto, ya había llevado casi todas mis cosas. Me quedé acá unos días para salir a trabajar y juntar lo que me faltaba”, contó.

En esa ciudad iba a comenzar a trabajar con un amigo en tareas de electricidad, instalación de cámaras de seguridad y aire acondicionado. “Para ese trabajo tenés que subir escaleras, usar herramientas, estar activo. Con las lesiones que tengo ahora se me hace imposible”, lamentó.

Mientras espera poder avanzar con el reclamo judicial y la cobertura del seguro, el joven recibe ayuda solidaria de vecinos y oyentes que se contactaron tras difundirse su caso en radio. “Mucha gente me escribió y me estuvo dando una mano. Mi alias es Maxi.Trevi y está mi nombre, Maximiliano Elías Trevisan”, expresó.

El conductor involucrado en el hecho permanece detenido y la investigación judicial deberá determinar las responsabilidades, las condiciones en las que conducía y la situación legal del vehículo.