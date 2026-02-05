La joven herida en la balacera de Yapeyú habló desde el hospital: “No voy a volver a caminar”

Luna López, una joven de 22 años, madre de un bebé de un año y medio, quedó parapléjica luego de recibir un disparo en la espalda durante una violenta balacera ocurrida el pasado sábado a la madrugada en barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba.

Un conductor que huía de un control atropelló a un repartidor en Nueva Córdoba: quedó herido y no puede trabajar

El ataque, en el que se efectuaron más de 20 disparos contra su vivienda, fue perpetrado por tres menores de edad con un amplio prontuario delictivo, y derivó en una decisión drástica por parte de su familia: abandonar definitivamente el barrio.

El hecho se produjo alrededor de las 4 de la mañana del sábado, cuando tres adolescentes abrieron fuego contra una vivienda ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800, donde también funcionaba un kiosco familiar. Uno de los proyectiles atravesó una puerta de madera e impactó en la columna vertebral de Luna, provocándole una lesión medular irreversible a la altura de la vértebra 10.

“Nos sentamos en la mesa y se empiezan a escuchar disparos”, recordó la joven sobre el inicio del ataque. Tras sentir un fuerte impacto en el pecho, perdió inmediatamente la sensibilidad en sus piernas.

“Nos vamos del barrio"

Desde la sala común del Hospital Córdoba, donde permanece internada, Luna rompió el silencio en una entrevista con Cadena 3 y confirmó que no volverá a caminar. “No voy a volver a caminar, eso es un hecho. Me queda hacer fisio, encontrar cosas buenas y seguir adelante”, expresó con entereza.

La joven explicó que la mudanza no responde solo al trauma del ataque, sino al miedo constante y a la falta de garantías judiciales. “Nos vamos del barrio, ya se está por concretar. A Yapeyú no vamos a volver”, afirmó. Y agregó: “Nos vamos por paz mental, porque no sabemos cuándo van a salir los atacantes porque son menores. Pueden hacerlo en meses o en un año. No quiero que mi hijo se críe ahí”.

Abogado penalista explicó por qué “conducir a 120 km/h en zonas urbanas equivale penalmente a matar con un cuchillo”

Su pareja también resultó herida de manera leve en uno de sus pies, mientras que vecinos del sector acudieron rápidamente para asistirla en medio del caos. “Agradezco a Dios porque estoy viva”, sostuvo Luna.

La investigación policial determinó que el ataque fue el desenlace de un conflicto previo entre la hermana menor de Luna y su exnovio, uno de los detenidos. El adolescente reclamaba dinero por un celular supuestamente roto y, como forma de presión, había secuestrado horas antes a la perra de la familia.

Contrapunto en Córdoba: la defensora de Niñez rechaza bajar la edad de imputabilidad mientras el ministro de Seguridad la impulsa

“Pedía hasta un millón de pesos por devolverla. Mi hija le ofreció 400 mil pesos y un iPhone, pero se negó”, contó la madre de la víctima, Betiana Bustos.

Si bien la mascota fue devuelta, los agresores regresaron durante la madrugada armados y descargaron una ráfaga de disparos contra la casa.

Investigación Policial

Tras siete allanamientos, la Policía de Córdoba detuvo a tres adolescentes de entre 15 y 17 años, uno de ellos inimputable por su edad. Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, dos de los detenidos acumulan entre ambos 33 ingresos a comisarías desde 2023 por robos, amenazas y otros delitos en la misma zona.

Durante los operativos se secuestraron un arma de fuego, municiones, un teléfono celular y una motocicleta con numeración suprimida que tenía pedido de secuestro judicial.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se refirió a la gravedad del caso y apuntó contra el sistema. “Estos menores ya habían sido detectados múltiples veces cometiendo delitos. El sistema en su conjunto falló y hoy una joven de 22 años quedó al borde de la muerte”, sostuvo.

La familia también denunció que un adulto mayor de edad habría entregado las armas a los menores y participado del ataque. “Ese hombre disparó y sigue libre. La Policía todavía no lo agarró”, aseguró la madre de Luna.

Conducía a 100 km/h y compartía armas en redes: el perfil temerario del conductor que mató a una pareja en Córdoba

Además, cuestionó el incumplimiento de una custodia policial ordenada por la Justicia. “La Justicia ordenó custodia en mi casa y la comisaría no la cumplió. Me tuve que ir del barrio con mis hijos y mi nieta por miedo”, denunció.

Luna, por su parte, expresó que conoce a los agresores y lamentó el deterioro de la zona donde creció. “El barrio no es el mismo donde yo me crié, ahora hay más acceso a drogas y armas”, afirmó. “No tengo palabras de odio, pero sí pido justicia”, agregó, y aseguró que su principal motor para salir adelante es su hija pequeña.

Lanzan en Córdoba “Ganá con tu Club 2026”: cómo participar del sorteo para viajar al Mundial

El caso se da en paralelo al debate nacional por la reforma del Régimen Penal Juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad, reavivando la discusión sobre la reincidencia de menores y la respuesta del Estado frente a este tipo de delitos.