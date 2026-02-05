Lanzan en Córdoba “Ganá con tu Club 2026”: cómo participar del sorteo para viajar al Mundial

El Gobierno de Córdoba presentó en el estadio Mario Alberto Kempes una nueva edición del programa Ganá con tu Club 2026, una propuesta que combina sorteos para el público con un sistema de financiamiento directo para más de 300 clubes de toda la provincia.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Agencia Córdoba Deportes, la Agencia Córdoba Joven y Lotería de Córdoba, con el acompañamiento del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional.

El atractivo principal de esta edición será el sorteo de un viaje para dos personas al próximo Mundial de fútbol organizado por la FIFA, con gastos incluidos, además de una serie de premios vinculados al deporte y la tecnología.

Durante la presentación, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó el rol social que cumplen los clubes en los barrios: “Los clubes detectan mucho más que la parte deportiva de alguien; detectan la vida de las personas. Es por eso que el Estado debe auxiliar, en estos momentos de crisis, a las instituciones que necesitan una mano para poder subsistir y contener a la gente”.

Premios, clubes beneficiados y cómo participar

Además del viaje internacional, el programa pondrá en juego becas deportivas, televisores Smart TV, bicicletas mountain bike, camisetas de la Selección Argentina y relojes inteligentes Garmin.

El esquema de funcionamiento prevé que los clubes participantes reciban el 60% de lo recaudado, un mecanismo pensado para sostener el funcionamiento cotidiano de instituciones barriales y de localidades del interior provincial. El titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleris, subrayó la importancia de los clubes como espacios de encuentro y construcción de vínculos, y señaló que el objetivo del programa es consolidarlos como actores clave dentro de la sociedad.

Para participar, las personas interesadas deberán acercarse a cualquiera de las 2.700 agencias oficiales de Lotería de Córdoba y elegir tanto el número con el que desean jugar como el club al que quieren destinar su aporte.

Desde la organización, el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, destacó que: “Esta es una herramienta para que los clubes se fortalezcan económicamente de manera legal. La idea es que este sea un programa solidario que abarque a cientos de clubes que dicen presente esta noche”.

Finalmente, el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto, valoró el trabajo de los dirigentes deportivos en toda la provincia y aseguró que el Gobierno buscará sostener un acompañamiento permanente a las instituciones que forman a niños, jóvenes y familias en cada comunidad.