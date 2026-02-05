Un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para manifestar un "enérgico y categórico repudio institucional" a las declaraciones de la legisladora de La Libertad Avanza Lilia Lemoine contra Ian Moche, el joven influencer con autismo. Le reclaman que formule disculpas públicas y se retracte de manera expresa.

El proyecto de resolución fue firmado por diputados de distintos bloques, entre ellos Marcela Pagano (Coherencia), Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), además de Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria). Los legisladores coincidieron en advertir que “la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad”.

En declaraciones a LN+, Lemoine había afirmado que la madre del niño "lo hace actuar de autista" y puso en duda su diagnóstico. Para los diputados, esos dichos constituyen una conducta discriminatoria, estigmatizante y negacionista de la discapacidad, "gravemente lesiva de los derechos fundamentales del niño".

Las declaraciones de Lemoine se produjeron cuando en el canal discutían sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. En ese contexto, y sin relación específica con el tema, la diputada apuntó contra Ian Moche y su madre, Marlene Spesso.

Ian Moche y su mamá

“Estamos una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, afirmó la diputada de La Libertad Avanza. Se refirió al niño como “supuestamente autista” y dijó que su madre “no está bien de la cabeza”, al vincular el caso con lo que definió como una “agenda del kirchnerismo” y el “wokismo”.

No es la primera vez que Lemoine cuestiona públicamente a Moche y a su madre. La diputada ya había publicado en redes sociales mensajes en los que afirmaba que la mujer lo usaba "para hacer guita”, y pedía que la denunciaran "por maltrato infantil”.

Las declaraciones generaron de Lemoine en LN+ generaron repercusión y el chico de 12 años y su madre le respondieron durante una entrevista en el programa Lape Club Social, por América TV.

“Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia, se metió con temas delicados. Dentro de todo estamos bien. Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas”, afirmó el niño.

La madre consideró que el oficialismo tiene “miedo” de que se prohíba el acceso de menores de 16 años a redes sociales porque “van a perder el contacto con quienes los están siguiendo”.

“Ese grupo de niños y adolescentes que por ahí tienen una mirada nueva de la política, de creer todo lo que (los libertarios) están diciendo... Yo siento que es una provocación de la que esperan respuesta y buscan que se hable todo el día del tema”, señaló.

Moche respondió a las afirmaciones de la diputada sobre su diagnóstico: “Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?”.

LT