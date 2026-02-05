Virginia Gallardo transformó sus carteles de campaña en refugios para perros y estallaron las críticas

En un intento por darle un destino útil a la estructura proselitista tras los comicios, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, lanzó una iniciativa que no tardó en viralizarse: convertir sus propios carteles de campaña en refugios para perros en situación de calle.

Los moldes, que conservan el rostro de la legisladora, fueron instalados recientemente en distintos puntos de la Costanera de la ciudad de Corrientes.

A través de un video en sus redes sociales, Gallardo —quien obtuvo el 32,67% de los votos en la última elección— mostró el proceso de reconversión de las piezas publicitarias.

Según explicó, la idea surgió como una réplica de una acción realizada por la senadora nacional María Orozco en Salta. "Reciclamos los carteles para darles una nueva vida; no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor", afirmó la diputada de La Libertad Avanza.

Cuchas con "propaganda" y críticas por el material

Los refugios, de tamaño mediano, están compuestos por tres paredes y un techo fabricados con el material plástico y de cartón de los carteles. Un detalle que no pasó desapercibido es que la estructura frontal y lateral de las cuchas exhibe de manera nítida el rostro de la funcionaria, lo que generó suspicacias sobre si se trata de un gesto solidario o de una extensión de la propaganda política.

"No es una solución definitiva, pero cada pequeño gesto suma y transforma lo que ya no se utiliza en bienestar", reconoció Gallardo ante la cámara. Sin embargo, la respuesta en las plataformas digitales fue dispar y, por momentos, lapidaria.

Repercusión en redes: entre el aplauso y la ironía

El video cosechó rápidamente más de mil comentarios. Mientras algunos usuarios celebraron la intención con emojis de aplausos y destacaron el ahorro que supone para el Estado el reciclaje, otros cuestionaron la utilidad real de los refugios frente a las inclemencias climáticas de Corrientes.

"¿De cartón? Eso no sirve para la lluvia. Si el plan es ayudar, se necesitan casas resistentes, dejando de lado la propaganda política", criticó un usuario. Otros optaron por el sarcasmo político: "Son las nuevas 'obras públicas' de Milei, hermosas casitas de cartón", disparó otro perfil.

A pesar de las críticas por la fragilidad del material y la estética de las "casitas", la diputada ratificó su compromiso con el cuidado animal como parte de su agenda legislativa.