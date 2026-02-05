La misionera Lucina von der Heyde deja Las Leonas y jugará para Alemania: los motivos

La selección de Alemania confirmó la incorporación de la argentina Lucina von der Heyde desde marzo de 2026, tras la aprobación formal de la Federación Internacional de Hockey. El anuncio, difundido por las redes del combinado alemán DANAS, marcó el final del ciclo de la misionera con Las Leonas y el comienzo de una nueva etapa internacional.

La jugadora explicó que su salida del seleccionado argentino estuvo vinculada a decisiones técnicas y a la falta de convocatorias tras los Juegos Olímpicos de París, situación que impactó en su motivación para continuar compitiendo al máximo nivel.

El fin de un ciclo con Las Leonas

Von der Heyde reconoció que la nueva etapa del seleccionado argentino la dejó fuera del proceso. “Después de París se armó un proceso nuevo y entendí que no era la jugadora que el entrenador quería para su equipo”, afirmó.

La falta de convocatorias generó un fuerte impacto personal y deportivo. La jugadora admitió que llegó a pensar que su carrera internacional había terminado, lo que la llevó a replantear su futuro. En ese contexto apareció la posibilidad de representar a Alemania, país con el que tiene vínculo familiar y donde vive desde hace años. “Fue una decisión muy difícil, que me llevó casi un año. Pero en Alemania me demostraron que me querían y me hicieron sentir muy bien”, aseguró.

La mediocampista cuenta con pasaporte alemán y deberá cumplir el plazo reglamentario de tres años sin jugar para otra selección, que se completará el 6 de marzo. Su objetivo es debutar en junio en Londres si integra la convocatoria.

Experiencia internacional y motivación renovada

La jugadora viene de competir en el hockey profesional asiático, experiencia que definió como positiva tanto en lo deportivo como en lo cultural.

“La verdad que fue mejor de lo que pensé. Allá lo viven distinto, a los jugadores los ven como famosos”, señaló sobre su paso por India. También destacó el impacto económico de esa experiencia, que consideró importante para los deportistas profesionales.

Tras siete años viviendo en Alemania, Von der Heyde aseguró sentirse identificada con el estilo de juego del seleccionado europeo. “Yo puedo aportar la picardía y el atrevimiento del argentino, y ellas me dan la estructura y el sistema. Es un buen mix”, explicó. Con la confirmación oficial, la misionera inicia un nuevo capítulo en su carrera, ahora con el objetivo de consolidarse en el hockey internacional desde Europa.