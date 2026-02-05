Tarifa eléctrica: cuánto aumenta la luz en Corrientes y cómo quedan los subsidios

En medio de una ola de calor agobiante con térmicas que superaron los 40 grados, los usuarios de Corrientes recibirán un nuevo golpe al bolsillo. El interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, confirmó que a partir de este mes entrará en vigencia un aumento promedio del 8% en la factura final del servicio eléctrico.

El incremento responde a la reciente publicación de los nuevos precios estacionales por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Según explicó Cuenca, mientras que el costo mayorista de la energía sufrió una suba cercana al 20%, el impacto directo en el bolsillo del usuario correntino será del 8%.

"El ajuste no lo dispone la Provincia, sino el Estado nacional. Es parte del esquema de actualización mensual que se viene aplicando desde hace más de un año", aclaró el funcionario a radio Sudamericana para desmarcar la responsabilidad local de la suba tarifaria.

Alivio para el NEA: elevan el tope de subsidios

Como contrapartida al aumento tarifario, el Gobierno Nacional oficializó el pasado 16 de enero la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que trae un alivio parcial para las provincias del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA) durante los meses de verano.

Bajo el nuevo esquema, se reconoció la clasificación climática de zonas “muy cálidas”, lo que permitió elevar el bloque de consumo eléctrico subsidiado. Para Corrientes y el resto de la región, el tope de consumo con beneficio pasó de los 300 kWh a los 550 kWh mensuales durante los meses de diciembre, enero y febrero.

La medida busca compensar el uso intensivo de refrigeración (aires acondicionados y ventiladores) en zonas donde, además, la falta de redes de gas natural obliga a los hogares a depender exclusivamente de la electricidad. De esta forma, aunque la tarifa base sube, una mayor parte del consumo de los hogares vulnerables quedará protegida bajo el precio subsidiado.