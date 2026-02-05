Tragedia en Corrientes: un joven murió ahogado en el río Paraná y un policía rescató a una niña

Una tarde de verano terminó en tragedia en la localidad correntina de Itatí. Un joven de 25 años perdió la vida el miércoles tras ingresar a las aguas del río Paraná en un sector no habilitado como balneario.

En el mismo incidente, una niña de apenas 7 años fue rescatada con vida gracias a la rápida intervención de un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio.

El dramático episodio se registró alrededor de las 17:30, en una zona costera que carece de vigilancia de guardavidas. Según los primeros datos recabados por la Comisaría de Distrito Itatí, el joven se encontraba en el agua junto a su pequeña hermana cuando, por causas que aún se investigan, ambos fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron de la superficie.

Rescate heroico y desenlace fatal

Un oficial subayudante de la Policía de Corrientes, que se hallaba de franco y disfrutaba de la jornada en las inmediaciones, advirtió la situación de emergencia y no dudó en arrojarse al río.

Tras un intenso esfuerzo, el efectivo logró alcanzar a la menor y ponerla a salvo en la orilla. Sin embargo, no pudo localizar al joven de 25 años debido a la profundidad y la fuerza del agua en ese sector.

De inmediato se montó un operativo de búsqueda que involucró a personal de la comisaría local y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Tras varias horas de rastrillaje, los buzos tácticos hallaron el cuerpo sin vida del joven, cuya identidad aún no ha sido suministrada de forma oficial.

Alerta por zonas no habilitadas

Las autoridades locales reiteraron el pedido de extremar los cuidados y evitar el ingreso al río en zonas que no cuenten con la infraestructura de seguridad adecuada. El río Paraná, especialmente en áreas de bancos de arena y playas no oficiales, presenta desniveles bruscos y corrientes que pueden resultar letales incluso para nadadores experimentados.

Personal de la Policía de Corrientes continúa con las diligencias legales correspondientes, mientras que la comunidad de Itatí se encuentra conmocionada por el trágico suceso ocurrido a plena luz del día.