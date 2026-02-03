Corrientes: investigaban un violento robo a un productor de Mocoretá y hallaron 12 kilos de marihuana

Una investigación por robo calificado con arma de fuego en la ciudad correntina de Mocoretá derivó en un importante operativo policial que terminó con el hallazgo de 14 plantas de marihuana, con un peso de más de 12 kilos.

El caso, que tramita bajo el sistema acusatorio de la Ley Provincial N° 6.518, se originó tras el violento asalto sufrido el pasado 4 de enero por la familia de Félix Tagliapietra, un reconocido productor de Colonia Las Flores.

Aquel domingo, la estancia fue blanco de un asalto en el que la esposa del productor resultó severamente golpeada, debiendo ser hospitalizada por la gravedad de las lesiones.

Tras semanas de tareas de inteligencia, análisis de escuchas telefónicas y labores de campo, la Unidad Fiscal de Investigación logró reunir las pruebas necesarias para solicitar los allanamientos.

Allanamientos y hallazgo inesperado

Las medidas fueron requeridas por el fiscal de feria, Ricardo López Ruiz, y autorizadas por el juez de Garantías, Julio Osvaldo Zamudio. El operativo fue ejecutado de manera coordinada por diversas fuerzas, incluyendo las comisarías de Mocoretá, la Brigada de Investigaciones local y la Dirección de Investigación de Delitos Complejos de la ciudad de Corrientes.

Durante las requisas domiciliarias, los efectivos no solo secuestraron elementos de interés para la causa del robo, sino que detectaron un cultivo de estupefacientes.

En total, se incautaron 14 plantas de marihuana que arrojaron un peso de 12,8 kilogramos de material deshojado. Debido a este hallazgo, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y parte de las actuaciones serán remitidas a la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Justicia rápida: prisión preventiva y flagrancia

La semana pasada, el Juzgado de Garantías de Monte Caseros dictó la prisión preventiva para un hombre acusado del violento robo. La decisión se fundamentó en el régimen de flagrancia, que permite una sustanciación rápida de la causa cuando el autor es vinculado de manera inmediata tras el hecho o mediante pruebas directas obtenidas en el proceso.

Desde el Juzgado destacaron que durante las medidas se veló por el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, asegurando la transparencia en la obtención de la prueba.

Mientras el imputado permanece detenido, la investigación continúa para determinar si existieron otros cómplices en el asalto que conmocionó a la comunidad productiva de Mocoretá.