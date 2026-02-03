Calendario escolar 2026 en Corrientes: cuándo empiezan las clases y qué pasa los sábados

El Ministerio de Educación de Corrientes oficializó el cronograma para el ciclo lectivo 2026. Según lo dispuesto por la cartera educativa, las clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario comenzarán el lunes 2 de marzo.

Nuevo DNI y pasaporte en Corrientes: los cambios y cuándo empiezan a entregarse

No obstante, la actividad en las escuelas se reactivará mucho antes: el 10 de febrero será la presentación obligatoria para el personal de conducción, administrativos, preceptores y docentes con tareas administrativas.

El calendario establece que el primer cuatrimestre se extenderá desde el 2 de marzo hasta el 31 de julio, mientras que el segundo cuatrimestre iniciará el 1 de agosto y finalizará el 11 de diciembre.

Una de las novedades destacadas es la ratificación del sábado como día laborable, destinado a reuniones de personal, formación docente, exámenes o tareas de desinfección, evitando así la pérdida de días de clases durante la semana.

Metas de presencialidad y horas reloj

Para garantizar la calidad educativa, Corrientes se adhiere a la Resolución del Consejo Federal de Educación que establece un mínimo de 190 días de clase. En términos de carga horaria, la provincia fijó metas estrictas para el 2026:

Nivel Inicial: 570 horas reloj.

Nivel Primario: 862 horas reloj.

Nivel Secundario: 925 horas reloj.

Desde el Ministerio subrayaron que, en caso de no cumplirse con el 80% de las clases previstas, las instituciones deberán arbitrar los medios para recuperar los contenidos de forma inmediata, pudiendo utilizar los días sábados para tal fin. Se considerará "día de clase efectivo" aquel en el que se completen al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas.

Juan Pablo Valdés garantizó mejoras salariales: "La Provincia no está quebrada, está ordenada"

Plan de obras: puesta a punto para el inicio

En paralelo al anuncio administrativo, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, confirmó el inicio de un ambicioso plan de obras. "Ya tenemos definidas acciones en edificios que albergan al 85% de los estudiantes de la provincia", explicó el funcionario.

Los trabajos incluyen tareas de mantenimiento esencial como corte de pasto, limpieza de tanques, desinfección y fumigación. Mientras que los grandes núcleos escolares serán atendidos por empresas tercerizadas, los establecimientos rurales o de menor escala recibirán mantenimiento a través de pymes locales y en articulación directa con los municipios, asegurando que el 100% de las escuelas estén en condiciones para recibir a los alumnos en marzo.