Nuevo DNI y pasaporte en Corrientes: los cambios y cuándo empiezan a entregarse

El sistema de identificación nacional inició un proceso de modernización profunda. El director del Registro Civil de Corrientes, Pablo Cano, confirmó que desde este mes rigen nuevas normativas para la emisión del DNI y el pasaporte, alineadas con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional.

El objetivo central es blindar la identidad de los ciudadanos frente a los avances de la inteligencia artificial y posibles fraudes tecnológicos.

"Recibimos la comunicación de Renaper el último fin de semana. Si bien sabíamos que el cambio llegaría, la disposición se activó el viernes 29 de enero", explicó Cano.

El funcionario señaló que la provincia ya está adaptando los equipos tecnológicos en las distintas localidades para procesar los nuevos formatos, aunque aclaró que la entrega física de los nuevos modelos comenzará una vez que se agote el stock de materiales actuales en la fábrica nacional.

Seguridad contra el fraude digital

La principal razón de este cambio radica en la vulnerabilidad de los sistemas antiguos ante las nuevas herramientas de falsificación digital. El nuevo pasaporte, por ejemplo, incorporará una hoja de policarbonato con datos personales, un material mucho más difícil de alterar.

En cuanto al DNI, las modificaciones serán visibles y táctiles: "Tendrá datos sobre relieve, la foto en tres partes y el mapa de la República Argentina Bicontinental. En el reverso se incluirán imágenes del Monumento a la Bandera y las Islas Malvinas, además de un código QR para validación rápida", detalló el director del Registro Civil.

Vigencia y transición de los documentos

Para llevar tranquilidad a la población, Cano fue enfático al aclarar que no es necesario renovar el documento de forma inmediata. "Todos los DNI y pasaportes actuales son válidos hasta la fecha de vigencia que figura en el plástico o la libreta. Si alguien sacó su pasaporte el mes pasado, tiene 10 años de vigencia por delante", remarcó radio La Red Corrientes.

En Corrientes, la toma de trámites con la nueva tecnología se irá habilitando de manera progresiva. Durante esta semana, se estima que los documentos que lleguen a los domicilios de los correntinos seguirán siendo del formato anterior hasta que el Renaper agote sus insumos existentes. Debido a la alta demanda estacional, se espera que la transición al nuevo diseño sea rápida en todo el país.