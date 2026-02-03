Juan Pablo Valdés garantizó mejoras salariales: "La Provincia no está quebrada, está ordenada"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, llevó tranquilidad a los empleados estatales al confirmar que la gestión provincial prepara un nuevo aumento salarial. Según adelantó el mandatario, los anuncios oficiales se concretarán entre los meses de marzo y abril, una vez que el Ministerio de Hacienda termine de definir las metas presupuestarias para el primer tramo del año.

"Vamos a continuar con políticas de mejora salarial y vamos a ser responsables con el porcentaje a incrementar, porque queremos cumplir con la meta", afirmó Valdés.

El jefe del Ejecutivo provincial remarcó que, si bien los equipos técnicos trabajan para tener los números listos hacia finales del primer trimestre, "si se puede anunciar antes, será antes".

Paritaria docente y diálogo gremial

De cara al inicio del ciclo lectivo, el gobernador ratificó que los ministros de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Ana Miño, ya mantienen reuniones con los dirigentes gremiales del sector docente. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita el normal comienzo de las clases, bajo la premisa de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Valdés no descartó sentarse personalmente a la mesa de negociaciones "de ser necesario" y abogó por el diálogo para "trabajar todos juntos". En ese sentido, lanzó un mensaje de solvencia fiscal para diferenciar la situación local del contexto nacional: "La Provincia no está quebrada, está ordenada. Vamos a seguir así, dando prioridad a ciertos gastos y obras estratégicas".

Alivio financiero para las familias

Otro de los puntos clave abordados por el mandatario fue la situación de endeudamiento de las familias correntinas. Ante la consulta sobre posibles planes de auxilio, Valdés no descartó lanzar un programa de refinanciamiento a través del Banco de Corrientes, similar al implementado el año pasado, cuando se refinanciaron cerca de $65.000 millones de deuda de clientes particulares.

"Es algo que tenemos que trabajar junto al Banco. La entidad está bien y se fortalece; buscamos tener líneas para contener lo productivo y también para el refinanciamiento de deudas de los clientes", explicó a radio Dos.

De esta manera, la provincia busca amortiguar el impacto de la crisis económica nacional mediante el uso de la banca pública como herramienta de contención social.