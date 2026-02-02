Corrientes se ubica entre las ciudades más ágiles del país para hacer trámites

La ciudad de Corrientes se posicionó entre las diez localidades más eficientes de la Argentina para realizar trámites, de acuerdo con la edición 2025 del Índice al Fomento de la Agilidad de Ciudades e Innovación Local (FACIL), elaborado por IDESA. Con un puntaje de 59,6%, la capital correntina ocupó el séptimo lugar sobre un total de 37 ciudades evaluadas, destacándose especialmente por la digitalización y simplificación de sus procesos administrativos.

La medición, presentada por segundo año consecutivo por el centro de estudios, analiza qué tan fácil resulta para los ciudadanos interactuar con el Estado local y provincial. En esta edición se evaluaron cinco trámites clave: habilitación de negocios, primera licencia de conducir, renovación de licencia de conducir (municipal), solicitud de actas (nacimiento, matrimonio y defunción) y emisión o renovación del DNI (provincial).

Un desempeño destacado en habilitación de comercios

Uno de los principales diferenciales de Corrientes está en la habilitación de negocios, un trámite que puede realizarse completamente en línea, las 24 horas, los siete días de la semana. Según el informe de IDESA, la ciudad cuenta además con una guía de trámites clara y accesible, que concentra la información necesaria para que los vecinos puedan completar el proceso sin pasos innecesarios.

“El índice parte de una premisa central: cuantos más requisitos, documentos y trámites previos se exigen, mayor es la dificultad para el ciudadano. En ese sentido, Corrientes logra una mejor performance relativa al reducir barreras administrativas y apostar por canales digitales que agilizan la relación entre el municipio y los contribuyentes”, sostuvo Ramiro Fadul, Economista Senior de IDESA.

El ranking nacional

El informe también incluyó a ciudades como Paraná, que mostró un desempeño considerablemente más bajo. Con un puntaje de 40,7%, la capital entrerriana quedó en el puesto 32 de 37, afectada principalmente por la cantidad de documentación exigida y las dificultades en trámites como la habilitación de negocios y la renovación de la licencia de conducir.

A nivel nacional, el ranking es encabezado por Tres de Febrero, San Isidro y Tandil, todas en la provincia de Buenos Aires, que priorizaron la modernización administrativa y la reducción de pasos burocráticos. La comparación refuerza la brecha entre municipios que avanzaron en procesos digitales integrales y aquellos que aún mantienen esquemas más tradicionales.

Una herramienta para medir la burocracia cotidiana

El Índice FACIL, desarrollado por IDESA, busca visibilizar los obstáculos cotidianos que enfrentan los ciudadanos al realizar trámites básicos y promover una gestión pública más ágil, transparente y accesible. La herramienta se inspira en el libro El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, que advierte sobre los costos sociales y económicos de la burocracia excesiva en América Latina.

“Con la ampliación del relevamiento a más ciudades, el estudio apunta a generar incentivos para que los gobiernos locales simplifiquen procesos, reduzcan requisitos y apuesten por la digitalización, tomando como referencia las experiencias mejor posicionadas”, añadió Fadul.