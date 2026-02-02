El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, salió al cruce de los dichos de Luis Caputo al asegurar que “es parte de la casta” y que “si hubiera sido un empresario ya estaría fundido”.

Así se refirió a las declaraciones del ministro de Economía quien afirmó en declaraciones a Radio Mitre: “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”.

“En el precio de la ropa la mitad es lo que los gobiernos hacen mal, lo que la casta hace mal es la mitad del precio”, aclaró el empresario.

“Si esos impuestos y ese costo financiero no existiera, el precio de la ropa sería la mitad”, subrayó Drescher.

“Caputo maneja una mesa de dinero”

“Este es un gobierno que no tiene plan económico. Caputo maneja una mesa de dinero, es un financiero con poco conocimiento de la economía que se desarrolla en un país”, sostuvo Drescher.

“Es parte de la casta porque ya lo hemos visto varias veces cumpliendo funciones por lo cual es una de las figuras repetidas que han tenido los gobiernos y que no han logrado resolver nada”, agregó en diálogo con Radio con Vos.

“Si hubiera sido un empresario ya estaría fundido”

“Si él hubiera sido un empresario ya estaría fundido, ya no podría tener ni empresa porque no acertó ninguna de las decisiones que tuvo en sus gobiernos anteriores. La verdad que no lo tomo como un experto en decisiones correctas”, sentenció el empresario.

“Por otra lado si sumo los comentarios que ha tenido el gobierno con Paolo Rocca, ahora con el mercado de la ropa que se compone de pymes, o sea ataca a los grandes empresarios argentinos que tienen empresas impresionantes, que han aportado muchísimo, y sin tomar valor si Paolo Rocca hizo todo bien o todo mal, pero podemos decir que algo aportó a la Argentina”, evaluó.

“Yo te diría que la casta no acertó nunca porque el país está muy mal. Los que han pasado por el gobierno la verdad que han sido un fracaso”, concluyó Drescher.