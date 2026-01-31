Julio Bárbaro: “Estamos ante dos cosas que terminan: una es Cristina, la otra es Milei”

El dirigente peronista Julio Bárbaro sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “no se supo retirar a tiempo” al cuestionar el rol de la exmandataria como líder del justicialismo.

Peronismo

“Yo creo que el peronismo que tenía Cristina era el sello. Ella fue achicando el peronismo a un sector de izquierda, un grupo de izquierda”, analizó el extitular del Comfer.

“Estamos ante dos cosas que terminan: una es Cristina, la otra es Milei, para mi gusto”, aseguró en declaraciones a LS Clipping.

Además insistió en que “la palabra peronismo ya no tiene contenido”. “Peronismo fue con Perón la etapa más alta de la conciencia nacional”, recalcó. Bárbaro consideró que “lo que se necesita en la Argentina es rearmar el patriotismo”.

Kicillof, Llaryora y Pullaro

“Ella era una molestia consciente. No se supo retirar a tiempo. Esta frase célebre de Pepe Mujica: ´cómo le cuesta a esa vieja largar el pastel´. Ella no tuvo ni al final grandeza”, enfatizó Bárbaro.

“Creo que está Kicillof, pero también está Llaryora, está Pullaro. Están los gobernadores. Algunos de ellos va a ser la conducción de un movimiento nacional”, concluyó el exdiputado nacional.