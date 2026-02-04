Tatuajes y frontera: cayó en Corrientes otro venezolano sospechado de integrar el Tren de Aragua

La sombra de la organización criminal más peligrosa de América Latina vuelve a proyectarse sobre el litoral argentino. Un ciudadano venezolano de 32 años, identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar, fue detenido en la localidad correntina de Itá Ibaté bajo la sospecha de integrar el Tren de Aragua, la agrupación declarada como terrorista por el Estado nacional.

Prisión preventiva para un venezolano vinculado al Tren de Aragua: cómo fue su detención en Corrientes

El procedimiento, confirmado por el fiscal federal coordinador de Corrientes, Carlos Schaefer, se concretó el pasado viernes cuando efectivos de seguridad divisaron al sujeto deambulando por la zona ribereña.

"Por los tatuajes, se trataría de un individuo vinculado al Tren de Aragua", precisó el funcionario judicial, trazando un paralelismo con la simbología utilizada por pandillas como la Mara Salvatrucha.

Ingreso clandestino y detención en la frontera

Ascanio Salazar habría ingresado al país de forma clandestina. Al momento de ser abordado por las autoridades, manifestó que provenía de Mar del Plata y que intentaba regresar a pie hacia Venezuela. Sin embargo, su presencia en una localidad fronteriza con Paraguay —frente a la costa de Panchito López— encendió las alarmas sobre un posible intento de fuga o tránsito ilegal de fronteras.

El sospechoso aún no pudo ser indagado por el juez federal Gustavo Fresneda debido a un severo estado de intoxicación que presenta. Ante este cuadro, la Dirección Nacional de Migraciones actuó de oficio y solicitó formalmente su expulsión del territorio argentino. En la investigación colaboran organismos internacionales como Interpol para cruzar datos sobre sus antecedentes en la región.

El segundo "lobo solitario" en 40 días

Este arresto se suma al de José Félix Peñalver Veliz, otro presunto integrante del Tren de Aragua capturado hace poco más de un mes en Ituzaingó mientras intentaba cruzar a Paraguay. Peñalver Veliz ya contaba con una orden de expulsión de Estados Unidos por su vinculación con la banda.

Trasladan a un penal de máxima seguridad al presunto miembro del Tren de Aragua detenido en Corrientes

"En principio, no tendrían vinculación entre ellos; serían 'lobos solitarios'", consignó Schaefer a Infobae, aunque no descarta que la provincia de Corrientes esté siendo utilizada como una ruta de escape para los miembros de la organización.

Cabe recordar que el Tren de Aragua fue calificado como organización terrorista por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en sintonía con las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.