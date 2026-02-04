El ajuste en el bolsillo redefine consumos y las vacaciones de los argentinos

La situación del bolsillo continúa siendo el principal condicionante de las decisiones de consumo de los argentinos. Según la encuesta nacional Brújula Social: Consumos & Vacaciones – Enero 2026, realizada por Pulso Research, dos de cada tres hogares aseguran que el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes, una tendencia que se profundizó en los últimos seis meses y que impacta de manera directa en los hábitos cotidianos.

El estudio, realizado entre el 6 y el 12 de enero sobre 2.600 casos en todo el país, revela que el 63,3% de los encuestados resignó algún consumo en el último mes. La principal variable de ajuste son los alimentos, en especial la carne, seguidos por salidas recreativas, indumentaria y servicios. A la par, casi el 90% afirma cuidar más sus gastos que hace un año, lo que confirma un escenario de prudencia extrema en las decisiones de compra.

Menos ahorro y más deuda

El informe también muestra un deterioro sostenido en la capacidad de ahorro. Sólo uno de cada tres hogares logra ahorrar, mientras que dos tercios no pueden hacerlo. La imposibilidad de guardar parte del ingreso es más marcada entre los mayores de 30 años, mientras que entre los menores de 30 la proporción que logra ahorrar asciende al 50%. En paralelo, creció de forma notoria el endeudamiento para afrontar gastos cotidianos. Casi el 60% reconoce haber incrementado su nivel de deuda, ya sea “mucho” o “bastante”, una suba de 10 puntos porcentuales respecto de fines de 2024.

Vacaciones limitadas y viajes austeros

El ajuste también se refleja en el descanso. Sólo el 11,5% de los argentinos viajó o tiene previsto viajar en el verano 2026, un porcentaje similar al del año anterior. Entre quienes sí lo hacen, el 74% elige destinos dentro del país, con la Costa Atlántica y Córdoba entre los lugares más mencionados. En el exterior, Brasil aparece como el destino predominante.

El relevamiento confirma que la mayoría de los hogares directamente resignó las vacaciones: más del 80% no viajó ni planea hacerlo, una cifra que se mantiene elevada tanto en el AMBA como en el interior del país.