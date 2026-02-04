El dueño de Flybondi compró OCA y acelera un plan para competir con Mercado Libre en la región

El fondo que lidera Leonardo Scatturise, a través de COC Global Enterprise, inició una nueva etapa tras concretar la compra de OCA y avanzar en la integración operativa con Flybondi. La estrategia apunta a construir un gran jugador logístico en América Latina, capaz de competir con actores consolidados como Mercado Libre y Andreani.

Como parte del nuevo esquema, Mauricio Sana, hasta ahora CEO de Flybondi, asumió como Vice Chairman de la aerolínea y fue designado CEO de OCA. El movimiento busca alinear las conducciones para poner en marcha un plan de crecimiento conjunto y profundizar las sinergias entre ambas compañías.

Desde el holding explicaron que se trata de una decisión estratégica de largo plazo, orientada a fortalecer la estructura del grupo y preparar a las empresas para una etapa de expansión regional. En paralelo, Paz Lovisolo fue nombrada CEO y presidenta de Flybondi, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la aerolínea. Lovisolo continuará además como General Counsel de COC Global Enterprise, con un rol activo en las decisiones estratégicas del holding.

Plus Unificado en Corrientes: cuándo cobran los estatales los $110 mil de febrero

En Flybondi, la nueva conducción deberá ejecutar el plan de expansión de flota anunciado, que prevé una inversión cercana a US$ 1.700 millones, con el objetivo de acompañar el crecimiento del negocio en Argentina y avanzar hacia nuevos mercados de América Latina y el Caribe.

Un modelo multimodal para bajar costos

La integración entre Flybondi y OCA es el eje central del proyecto. La aerolínea aporta su red aérea y capacidad de bodega en una flota de 32 aviones, mientras que OCA suma su infraestructura de última milla, con más de 3.500 vehículos y 760 puntos de atención en todo el país.

A este esquema se agregó recientemente el Grupo Flecha, que incorpora transporte terrestre de larga distancia y amplía la cobertura interprovincial. El resultado es un modelo multimodal en el que un paquete puede viajar en avión, continuar en micro y llegar al cliente final en una camioneta de correo, todo bajo una misma coordinación operativa. La “columna vertebral” del sistema es OCP Tech, la firma tecnológica del grupo, encargada de digitalizar procesos, modernizar OCA y garantizar la trazabilidad total de los envíos. Bajo esta matriz tecnológica, el grupo busca reducir costos operativos y mejorar tiempos de entrega, dos variables clave para competir en el mercado del comercio electrónico.

Giacomini: "Estamos en frente de un gobierno que quiere utilizar las estadísticas oficiales"

De operador postal a hub logístico regional

Con la compra de OCA y el desembarco en el Grupo Flecha, COC Global Enterprise consolidó una estructura que combina transporte aéreo, logística terrestre, tecnología y servicios asociados. El holding ya cuenta con presencia en 20 países, más de 25 oficinas, una flota superior a 11.500 vehículos, 32 aviones y, tras las últimas operaciones, superará los 20.000 empleados.

La apuesta es clara: construir un hub logístico regional capaz de ofrecer soluciones integrales al e-commerce y a grandes clientes corporativos, con una estructura que permita escalar operaciones y competir de igual a igual con los gigantes del sector.