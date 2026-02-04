Plus Unificado en Corrientes: cuándo cobran los estatales los $110 mil de febrero

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes informó el esquema de pagos del plus unificado correspondiente al mes de febrero de 2026. El beneficio, que asciende a $110.000 por agente, representa el primer escalón del ingreso salarial mensual que se completa luego con el plus de refuerzo y el haber básico.

Juan Pablo Valdés garantizó mejoras salariales: "La Provincia no está quebrada, está ordenada"

El cronograma oficial se pondrá en marcha este jueves 5 y, como es habitual, se encuentra segmentado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad para garantizar un flujo ordenado en las sucursales bancarias y cajeros automáticos.

Cronograma de pagos por terminación de DNI

El esquema de liquidación definido por el Poder Ejecutivo es el siguiente:

Jueves 5: DNI terminados en 0 y 1 .

Viernes 6: DNI terminados en 2 y 3 .

Lunes 9: DNI terminados en 4 y 5 (este tramo ya estará disponible en cajeros el sábado 7 ).

Martes 10: DNI terminados en 6 y 7 .

Miércoles 11: DNI terminados en 8 y 9.

Disponibilidad y alcance

Desde la cartera económica recordaron que los agentes que perciben sus haberes el día lunes podrán disponer del dinero de manera anticipada a través de los canales digitales. El monto estará acreditado el sábado previo tanto en el homebanking de la cuenta sueldo como en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El pago del Plus Unificado alcanza a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, incluyendo a activos, jubilados y pensionados.

Gira oficial: el plan de Juan Pablo Valdés para cobrarle a Milei con terrenos nacionales

Esta inyección de recursos en la primera quincena del mes busca sostener el consumo local en un contexto de fuerte presión inflacionaria y en la antesala de los anuncios de recomposición salarial que el gobernador Valdés adelantó para los próximos meses.