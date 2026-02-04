Más de 300 familias denunciaron una estafa por viviendas sociales en Paraguay

El sueño de la vivienda propia se convirtió en una pesadilla judicial para más de 300 familias paraguayas, que denunciaron haber sido estafadas en el marco de un supuesto plan de viviendas sociales en la ciudad de Ypané, en el departamento Central. La causa ya está en manos del Ministerio Público, que investiga un presunto esquema de captación de fondos a través de falsos gestores y una cooperativa utilizada sin autorización.

Según informó el medio paraguayo Última Hora, las familias integraban la comisión vecinal “Oga Porã Recavo” y relataron que fueron convocadas a participar de un proyecto habitacional que, supuestamente, sería tramitado ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Para acceder, debían cumplir con una serie de requisitos económicos que, con el correr de los meses, nunca se tradujeron en obras ni avances concretos.

Aportes mensuales y promesas incumplidas

Según la investigación preliminar, el modus operandi incluía la obligación de asociarse a una cooperativa denominada Yvyrusu Ltda. y realizar aportes económicos mensuales, que se presentaban como parte del capital necesario para iniciar las construcciones. Sin embargo, al no registrarse ningún avance, las familias comenzaron a realizar consultas formales.

Fue entonces cuando se confirmó una de las irregularidades centrales del caso: la cooperativa negó tener vínculo alguno con el proyecto, y aseguró que su nombre fue utilizado sin consentimiento. A la par, el MUVH informó que no existía ningún expediente ni registro oficial vinculado a las viviendas prometidas.

Allanamientos e investigación en curso

Frente a la gravedad de la denuncia, el fiscal Silvio Alegre, junto a efectivos de la Policía especializada en Delitos Económicos y Financieros, encabezó un allanamiento en una oficina céntrica de Asunción. Durante el operativo se secuestró documentación, computadoras y otros elementos que serán analizados para reconstruir la ruta del dinero y determinar responsabilidades. Si bien inicialmente se contabilizan más de 300 familias afectadas, desde la Fiscalía no descartan que el número de víctimas aumente a medida que avance la causa.

Desde las autoridades paraguayas reiteraron que los trámites para acceder a viviendas sociales son personales y gratuitos, y que no deben realizarse a través de intermediarios, comisiones vecinales ni gestores sin aval oficial. También advirtieron sobre los riesgos de entregar dinero a organizaciones que no cuenten con respaldo del Estado.

La causa continúa abierta bajo la carátula de presunta estafa y uso indebido del nombre de entidades, mientras las familias de Ypané reclaman justicia y la recuperación de los ahorros que destinaron al proyecto.