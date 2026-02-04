Lourdes Sánchez vs Gabriel Romero: debate por la identidad de la Fiesta Nacional del Chamamé

La resaca de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé sigue agitando las aguas de la cultura correntina. Tras el polémico exabrupto de Los Nocheros contra el tradicionalismo local, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, rompió el silencio para defender su gestión y la apertura del escenario mayor a otros ritmos, desatando una contraofensiva dialéctica de su antecesor, Gabriel Romero.

Dura respuesta de Los Nocheros por las críticas en Corrientes: "Los chamameceros son más cerrados que tuje de muñeca"

"Yo también quería agregar algo de mi impronta en esta nueva gestión", disparó Sánchez en diálogo con el programa de Canal 9 Los profesionales con Flor.

La funcionaria sostuvo que su objetivo fue que el chamamé "llegue a otros géneros", invitando a artistas que, si bien no pertenecen al palo, "vengan a honrar nuestra música".

"El anfiteatro estaba lleno"

Ante el cuestionamiento por la presentación de Los Nocheros —quienes admitieron haber tocado un solo chamamé—, Sánchez fue pragmática y se apoyó en los números. "Es lo que también la gente elige ver porque el anfiteatro esa noche estaba llena", argumentó.

Para la funcionaria, la mezcla de géneros lejos de ser un error fue el motor del éxito: "Creo que fue una fiesta muy exitosa, principalmente porque el público nos respondió las 10 noches con entradas agotadas, algo que no había pasado nunca hasta el momento".

El rol del Estado vs. el mercado

La respuesta no tardó en llegar desde la academia. Gabriel Romero, ex titular de Cultura y actual decano de la Facultad de Artes (UNNE), fue contundente al marcar la diferencia entre un evento comercial y una política de Estado.

"Cuando algo está organizado por el Estado, lo importante no es el mercado. El Estado tiene la obligación de tener un compromiso con lo patrimonial", sentenció a radio Dos.

Fiesta Nacional del Chamamé 2027: confirmaron la fecha y el nuevo lema tras un cierre récord

Romero, quien durante su gestión mantuvo una línea de mayor rigurosidad en los repertorios, recordó que figuras como Teresa Parodi o Mario Bofill elevaron la poética del género y que ese valor no debe negociarse por un ticket.

"Por supuesto que si traés a Madonna vas a llenar 10 mil veces más, pero el objetivo de la Fiesta tiene que ver con visibilizar la cultura de un determinado lugar", chicaneó, marcando una distancia ética y conceptual con la conducción actual.