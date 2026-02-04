El camino hacia la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional parece haber entrado en su etapa de definiciones. El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, confirmó que la Cámara Alta tratará el proyecto el próximo 11 de febrero.

El anuncio se dio tras una reunión clave en su despacho, donde los bloques dialoguistas lograron destrabar puntos críticos que generaban resistencia.

"Pudimos avanzar en varios temas en los que había dudas y lograr algún entendimiento", precisó Vischi, quien preside el bloque de la UCR. Aunque admitió que aún restan detalles por delinear, se mostró optimista sobre el consenso alcanzado: "Ya estamos firmando un pedido de sesión. Esperamos llegar al día 11 con el pleno acuerdo del proyecto".

El dilema fiscal y las provincias

Uno de los puntos que todavía genera tensión en el Senado es el capítulo fiscal, específicamente la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas. Vischi no ocultó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en las arcas provinciales.

"Es uno de los temas que realmente preocupan porque tiene que ver con las previsiones para las provincias. Lo estamos limando, tenemos alternativas y dependerá de las últimas reuniones que podamos tener", explicó el legislador correntino.

Del encuentro participaron senadores de diversos espacios, entre ellos Patricia Bullrich, Luis Juez y el también correntino Carlos Mauricio "Camau" Espíndola, lo que marca la transversalidad de la negociación.

Sintonía correntina en el Senado

En declaraciones radiales, Vischi aprovechó la oportunidad para ratificar el apoyo del radicalismo a la modernización de las leyes del trabajo. "Siempre fuimos reformistas. Estamos en una situación en la que tenemos que apoyar; hay cuestiones que deben mejorar, pero en gran medida estamos acompañando la ley", señaló.

Asimismo, destacó la unidad de acción de los representantes de Corrientes en la Cámara Alta. Según el senador, él mismo junto a "Camau" Espíndola y Gabriela Valenzuela trabajan en bloque por los intereses locales.

“Desde que entré al Senado, los tres senadores por Corrientes trabajamos en sintonía. Estamos en permanente diálogo con el gobernador Juan Pablo Valdés para gestionar lo mejor para la provincia. Nos movemos como un mismo equipo”, había precisado a radio Sudamericana.