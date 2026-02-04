Maslatón: “La inflación es enorme y los índices no reflejan la realidad”

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que “la inflación es enorme y los índices no reflejan la realidad” al referirse a las recientes decisiones del Ministerio de Economía sobre las mediciones oficiales tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC.

"El tipo dice ´no podemos implantar el nuevo índice de precios en el cual se estuvo trabajando el INDEC porque va a dar muy alto. Entonces como va a dar muy alto lo dejamos a un costado y usamos lo que teníamos ahora que es trucho y falso´”, sostuvo el consultor.

“ Yo no sé o le está fallando el cerebro o se siente completamente impune. Probablemente sea el tema segundo porque el tipo bueno es, para mal es bueno", aseveró Maslatón al referirse al ministro Luis Caputo.

Benito Fernández sobre los dichos de Caputo: "No está bueno que nos traten de ladrones"

“La inflación es enorme”

Además analizó la situación inflacionaria actual y la vinculó directamente con la política monetaria de la gestión de Javier Milei. "La inflación es enorme, es enorme ya hace muchos meses que es enorme, que los índices no reflejan la realidad. Emitieron tanta cantidad de plata desde que llegaron el gobierno en diciembre del 2023 que esto termina yendo a precio", subrayó.

Maslatón profundizó en su crítica al señalar que emisión “potenciada porque vos emitís y pagás intereses sobre la plata que vas emitiendo”.

“La propia doctrina del gobierno es la que le está reventando en la cara de los funcionarios ahora, por supuesto con sufrimiento de todo el pueblo argentino", afirmó en declaraciones a Radio 10.

Giacomini: "Estamos en frente de un gobierno que quiere utilizar las estadísticas oficiales"

“No son ladrones”

Al referirse a la situación que atraviesan los industriales argentinos consideró que "no son ladrones” y que “eso es una cosa totalmente incorrecta”.

“El problema de Argentina es que la industria no puede competir no porque sea mala la industria, Argentina puede competir perfectamente. Lo que está mal en Argentina es el tipo de cambio. Ahora Argentina es más caro que cualquier país del mundo pero eso porque la política monetaria, la política cambiaria es artificial", sentenció.

"Esto ya lo vivimos del 78 al 81 con el proceso militar, Videla y Martínez de Hoz. Lo vimos en el último año de Alfonsín que terminó en el desastre de la hiper (inflación). Lo vimos con Macri, de 2015 al 2018. Y esto es peor todavía”, recordó.

“Los números en Argentina, de inflación, de actividad de PIB, de empleo, todo eso es falso. Para mí la pobreza nunca estuvo en el 52%, pero el mismo gobierno dijo el 52% para mostrar como después dibujan para abajo la cosa, no es así", manifestó el analista.

“El plan económico fue refrendado en las elecciones de octubre pasado. Ahora si no le gusta a la gente que ha votado el modelo económico, bueno no es la primera vez que el pueblo se equivoca en las urnas”, respondió al ser consultado sobre la coyuntura política.

“Para mi este modelo no sirve, va a caer. Después la gente dirá ´nos hemos equivocado´”, concluyó Maslatón.