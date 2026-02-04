Chaco: el director de un hospital denunció que un gremialista lo amenazó de muerte tras exigir cumplimiento laboral

Un grave episodio institucional se registró en el Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde su director, Jaime César Etchelouz, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte que habrían sido enviadas mediante audios en el marco de un conflicto laboral vinculado al cumplimiento de horarios y licencias gremiales.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña y quedó en manos de la Justicia, que inició actuaciones para determinar responsabilidades y evaluar posibles medidas restrictivas contra el dirigente sindical señalado.

El origen del conflicto administrativo

Según explicó el propio Etchelouz en declaraciones a Radio Libertad, la situación se originó luego de una notificación administrativa impulsada por autoridades sanitarias provinciales para regularizar la situación de trabajadores que no contaban con licencias gremiales vigentes.

“No fue una decisión personal ni discrecional. Fue una notificación de jurisdicción y Recursos Humanos cumplió con su deber”, expresó el director en diálogo con la emisora.

El funcionario detalló que antes del conflicto se mantuvieron reuniones con distintos sectores del personal para analizar cada situación particular y brindar la posibilidad de regularizar documentación. “Las puertas siempre estuvieron abiertas para escuchar y aclarar cada caso”, sostuvo.

Audios intimidatorios y denuncia penal

De acuerdo con lo relatado por el director del hospital, el lunes pasado comenzó a recibir una serie de mensajes de audio que, según afirmó, contenían expresiones de extrema gravedad.

Etchelouz aseguró que “el tono de la conversación cambió completamente. Las amenazas fueron contundentes y con peligro de vida”. El funcionario indicó que decidió no difundir públicamente el contenido textual de los mensajes, pero confirmó que los audios fueron entregados como prueba ante la Policía y la Justicia.

Tras recibir asesoramiento legal, el titular del hospital solicitó una prohibición de acceso y acercamiento contra el dirigente gremial denunciado, quien sería el secretario general de ATE en la ciudad termal.

Intervención judicial y actuaciones investigativas

Luego de la presentación formal, se activaron los mecanismos judiciales correspondientes. Personal policial e investigadores iniciaron las actuaciones bajo supervisión del fiscal interviniente, quien analiza la eventual adopción de medidas procesales.

Etchelouz destacó que recibió acompañamiento institucional tras radicar la denuncia. “La Policía actuó rápido y de manera muy coordinada. También recibí respaldo de autoridades y del personal del hospital”, manifestó.

El director del Hospital 4 de Junio reconoció que la situación generó preocupación tanto en el plano personal como profesional, y advirtió que estos episodios pueden afectar el funcionamiento del sistema sanitario. “Uno primero piensa que es un berrinche, pero después te detenés y decís: tengo una familia, esto no es menor”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el hospital atraviesa un contexto de alta demanda y que cualquier conflicto interno repercute directamente en la atención médica. “Si yo pierdo tiempo en esto, el que pierde es el paciente. Se demora una cirugía, una autorización o una respuesta médica”, explicó.

Finalmente, el funcionario rechazó la utilización de amenazas como mecanismo de presión dentro de los conflictos laborales. “No vivimos en una era donde se amenaza para conseguir cosas. Vivimos bajo un estatuto y dentro de la ley”, afirmó.