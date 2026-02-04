Aguiar: “Adorni es una lacra, metió a toda su familia a laburar en el Estado”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni al asegurar que “es una verdadera lacra” y “metió a toda su familia a laburar en el Estado”.

“Este gobierno es fascista”

"Adorni es una verdadera lacra, metió a toda su familia a laburar en el Estado, se aumentó más de un 100% el sueldo y ahora va a cobrar entre 70 y 100.000 dólares mensuales por formar parte del directorio de YPF mientras que los médicos que todos los días salvan vidas a los niños en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país no cobran ni una décima parte. El que sobra en el Estado es Adorni", cuestionó.

Además analizó la conflictividad en el Hospital Garrahan al sostener que "el ejercicio regular de un derecho nunca puede ser considerado un delito”, que “tener derechos no es de izquierda o de derecha, es de ser humano”.

“Y perseguir a quienes reclaman por esos derechos es de fascistas. Este gobierno es fascista, se trata de un ataque directo a los trabajadores lo que están haciendo en el Garrahan", agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Aguiar subrayó que la reducción de recursos en áreas como Parques Nacionales debilita la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias.

Así denunció que "ese 20% en parques nacionales significa casi 400 trabajadores menos”. “Es repudiable, muy difícil de comprender que quieran despedir 400 trabajadores justos en uno de los organismos que en este momento está luchando contra los incendios en la Patagonia y en todo el país", puntualizó.

Reforma laboral

El sindicalista criticó la postura de los mandatarios provinciales sobre la reforma laboral. "Los gobernadores están malversando el voto, le diría casi de manera instantánea, porque muchos de estos gobernadores que pretenden avalar la reforma laboral hace 4 meses estaban juntando votos en nombre del peronismo y ahora bancan a a Milei”, advirtió.

También señaló que “esta reforma laboral contiene, encubre una reforma fiscal, una reforma tributaria” y que “la idea de bajarle impuesto a las ganancias a las 144, 150 principales empresas que operan en nuestro país se va a traducir en una drástica caída de los fondos coparticipables".

Luego analizó el escenario político actual. "Hoy Milei tiene licencia para matar, tiene licencia para hacer lo que quiera porque enfrente todavía no aparece nada. Yo creo que una buena parte de la oposición política está impregnada de pasividad y derrotismo porque ya se resignó, considera que en el 27 reelige Milei, entonces está trabajando para salvar el quiosco o para sobrevivir", concluyó.