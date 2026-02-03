Giacomini: "Estamos en frente de un gobierno que quiere utilizar las estadísticas oficiales"

El economista Diego Giacomini sostuvo que “el Poder Ejecutivo quiere que las cifras sean funcionales a su relato” al analizar la coyuntura tras la renuncia de Marco Lavagna al Indec.

“Un gobierno que quiere utilizar las cifras oficiales”

"Si uno toquetea o da sospecha que manipula los datos de inflación a conveniencia está violando la propiedad privada porque hay un montón de contratos del sector privado que están indexados por índice de inflación, hay un montón de bonos que tiene el sector privado que están indexados por inflación”, explicó el analista económico.

“Si utilizo un rato un tipo de índice de precio porque pienso que me conviene más, y después lo quiero cambiar por otro de acá y solo para adelante no para atrás porque pienso que me conviene más, pero en el camino me arrepiento porque me doy cuenta que el que quería utilizar como nuevo me va a jugar en contra porque subo tarifas, esto pone en evidencia que en realidad estamos en frente de un gobierno que quiere utilizar las estadísticas oficiales", agregó.

"Tenemos un Poder Ejecutivo nacional que tiene nombre y apellido: Javier Gerardo Milei, que solamente le interesa que las estadísticas estatales sean funcionales a su relato en materia de nivel de actividad y a su relato en materia de desinflación”, cuestionó Giacomini.

Y luego ejemplifico en declaraciones a Radio 10: “Si vos subestimás la inflación o sea los índices que utilizás miden menos la inflación de lo que la inflación efectivamente es, vos por un lado sobreestimás el nivel de actividad, por el otro lado sobreestimás los salarios y por el otro subestimás la pobreza, la indigencia".

La renuncia de Lavagna

Al referirse a la situación institucional del Indec y la renuncia de Lavagna, Giacomini lanzó la siguiente hipótesis: “Es un puesto al que nadie renuncia porque sí. Si él renuncia a este puesto, que todo político quiere, es porque está realmente cansado de las presiones que debe afrontar detrás de bambalinas para que el nivel de actividad esté bien y la inflación baje, más aún teniendo en cuenta que cuando miramos el EMAE venía cayendo en la tendencia en agosto y septiembre".

"El EMAE lo toquetean en agosto y en septiembre para convertir la caída en suba y evitar que se formalice la entrada en recesión bajo el gobierno de Javier Milei porque formalmente se considera recesión cuando hay dos trimestres negativos consecutivos”, aseguró el economista.

“El toqueteo lleva a un crecimiento del 5% interanual, que el 75% estaba explicado uno porque el Estado le cobraba más impuestos y le pagaba menos subsidios al sector privado y dos porque los bancos le cobraban más tasa pasiva al sector privado y lo retribuían con menos tasa activa al sector privado", puntualizó.

Por último afirmó que "es una locura intelectual muy grande" y que "esto muestra que tenemos un apagón estadístico".