Tras ser diagnosticado en Brasil, Felipe será trasladado al Garrahan para iniciar tratamiento especializado

El niño chaqueño Felipe, de dos años, comenzará su traslado hacia el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá atención médica de alta complejidad luego de haber sido diagnosticado con una enfermedad oncológica durante su estadía en Brasil.

La derivación fue posible a partir de un operativo coordinado entre el Gobierno del Chaco, el INSSSEP y el Gobierno de Corrientes, que dispuso un avión sanitario para concretar el traslado desde Florianópolis, donde el pequeño permanece internado desde fines de enero.

Gestión interprovincial para concretar el traslado

La secretaria general de Gobierno del Chaco, Carolina Meiriño, explicó que la provincia mantuvo contacto permanente con la familia desde que se conoció el diagnóstico. Según detalló, el gobernador Leandro Zdero intervino personalmente para gestionar la aeronave sanitaria ante las autoridades correntinas.

El operativo incluyó la articulación administrativa y logística necesaria para garantizar la cobertura médica y la continuidad del tratamiento, permitiendo que el niño sea atendido en uno de los centros pediátricos de referencia del país.

Un cuadro clínico que requiere atención de alta complejidad

Felipe fue diagnosticado con neuroblastoma mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en Brasil. Según se informó, presenta tumores en el tórax, la médula espinal y la región orbital izquierda, lo que obligó a suspender el inicio de la quimioterapia en el país vecino para priorizar su traslado a la Argentina.

Su padre confirmó que el menor viajará acompañado por su madre hacia Buenos Aires, mientras que el resto de la familia organizará su traslado posteriormente para acompañar el proceso de tratamiento.

El rol del sistema sanitario

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, señaló que la derivación representa una respuesta sanitaria integral que busca asegurar el acceso a prestaciones médicas especializadas cuando la complejidad del cuadro lo requiere.

Desde el organismo remarcaron que el Garrahan es un centro reconocido por su trayectoria en especialidades pediátricas complejas, entre ellas oncología, neurología y cardiología infantil.

Acompañamiento y continuidad del tratamiento

Autoridades provinciales destacaron que la coordinación entre jurisdicciones permitió acelerar los procedimientos necesarios para concretar el traslado y garantizar la atención médica sin interrupciones.

El caso generó una fuerte movilización social en el Chaco, donde distintas manifestaciones de apoyo acompañaron a la familia durante los últimos días. Ahora, el niño iniciará una nueva etapa terapéutica en Buenos Aires, mientras su entorno familiar y sanitario aguarda la evolución del tratamiento.