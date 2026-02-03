Docentes marcharon al STJ para exigir la restitución de la cláusula gatillo y denunciar la crisis del INSSSEP

Los principales gremios docentes del Chaco realizaron este martes una movilización que incluyó una concentración frente a la sede del INSSSEP y una posterior marcha hacia el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de un reclamo por la restitución de la cláusula gatillo docente y por mejoras en el funcionamiento de la obra social provincial.

La protesta fue encabezada por organizaciones sindicales del sector educativo, que además formalizaron presentaciones institucionales ante ambos organismos para exigir respuestas sobre la actualización salarial docente y la cobertura de prestaciones médicas.

Reclamo salarial y preocupación por el avance judicial

Durante la jornada, los gremios elevaron un documento dirigido a los integrantes del STJ en el que manifestaron inquietud por el proceso judicial que analiza la continuidad del mecanismo automático de actualización salarial docente.

El texto fue respaldado por ATECH, Federación Sitech, AMET, ACHABI, UTRE, SADOP, CTA Autónoma, APTASCH–FESPROSA y ATE, que advirtieron que la eliminación de la cláusula gatillo impactó directamente en el poder adquisitivo de los salarios docentes.

Las organizaciones también cuestionaron un dictamen emitido durante la feria judicial por la Procuración General, al considerar que introduce argumentos que desconocen el carácter adquirido del mecanismo de actualización salarial. En ese sentido, los gremios remarcaron que la cláusula funcionó durante varios años como instrumento para cumplir con disposiciones del Estatuto del Docente.

Los sindicatos evitaron cuestionar formalmente la validez jurídica del dictamen, aunque señalaron que el escenario genera incertidumbre en el sector educativo y agrava el clima de conflicto laboral.

Advertencias sobre el inicio del ciclo lectivo

Durante la movilización, referentes sindicales alertaron que el conflicto salarial podría afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 si no se alcanzan acuerdos. Según plantearon, la suspensión del mecanismo de actualización automática provocó un deterioro sostenido en los ingresos docentes en un contexto de inflación y aumento del costo de vida.

Además, sostuvieron que la falta de instancias de negociación colectiva docente en los últimos años profundizó el malestar en el sector y limitó los canales institucionales para resolver la disputa salarial.

Presentación ante el INSSSEP

Antes de dirigirse al STJ, los gremios realizaron una presentación ante las autoridades del INSSSEP para denunciar el deterioro de prestaciones y servicios de la obra social provincial.

En el documento entregado al directorio del organismo, los sindicatos reclamaron la restitución de programas sanitarios, cobertura de medicamentos y continuidad de tratamientos de alta complejidad que, según señalaron, fueron restringidos en el último tiempo.

Uno de los puntos centrales del planteo estuvo vinculado al funcionamiento del Fondo de Alta Complejidad del INSSSEP. Los gremios denunciaron incrementos en los aportes sin que se traduzcan en mejoras en la cobertura médica y alertaron sobre casos de pacientes que enfrentan dificultades para sostener tratamientos fuera de la provincia.

También reclamaron el restablecimiento de programas vinculados a enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como la reincorporación de medicamentos que, según afirmaron, dejaron de integrar el vademécum del organismo.

Reclamo por la autonomía financiera del organismo

Otro de los ejes del planteo sindical fue el pedido para que el INSSSEP refuerce su autonomía administrativa y gestione el cobro de fondos que, según señalaron, deberían ser transferidos desde el Ministerio de Economía provincial y desde organismos nacionales.

Los gremios vincularon la crisis de la obra social con la situación general de los salarios estatales, al sostener que la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de aportes se combinan con una reducción de prestaciones médicas.

Pedido de diálogo institucional

Las organizaciones sindicales solicitaron reuniones urgentes tanto con autoridades del INSSSEP como con ministros del STJ para abrir canales de diálogo que permitan abordar el conflicto.

Según indicaron, el objetivo es evitar una escalada de tensiones que afecte el funcionamiento del sistema educativo y el acceso a la salud de los trabajadores estatales.