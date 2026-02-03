Escándalo en la Policía del Chaco: una agente fue demorada tras disturbios, insultos y alcoholemia positiva

Una agente de la Policía del Chaco fue demorada y suspendida de sus funciones luego de protagonizar un episodio de disturbios, amenazas e insultos dentro de una dependencia policial de la ciudad de Resistencia. El hecho generó fuerte repercusión tras la difusión de un video que muestra el comportamiento de la uniformada.

El episodio se registró durante la mañana del domingo, cuando personal de la Comisaría Tercera Metropolitana intervino tras un llamado al sistema de emergencias por un conflicto vecinal en inmediaciones de calle Molina al 1000.

Según informaron fuentes policiales, una mujer denunció que mantenía una discusión con su vecina, identificada como Pamela Soledad Bravo, de 27 años y agente policial, a raíz de música a alto volumen y desorden en un departamento.

De acuerdo al reporte oficial, la denunciante aseguró que la uniformada se encontraba agresiva y habría intentado atacarla físicamente. Ante esa situación, los efectivos intervinientes debieron reducirla y colocarle esposas de seguridad antes de trasladarla a sede policial.

Insultos y amenazas dentro de la comisaría

Lejos de calmarse, la agente continuó protagonizando escenas de tensión dentro de la dependencia. Según consta en actuaciones policiales, profirió insultos y amenazas hacia superiores y compañeros durante una entrevista en la oficina del jefe de turno.

Parte de la secuencia fue registrada en videos que luego circularon públicamente, donde se observa a la uniformada visiblemente alterada, cuestionando la autoridad de sus superiores y utilizando expresiones ofensivas.

Alcoholemia positiva y medidas judiciales

Por disposición del Juzgado de Faltas, la mujer fue sometida a un test de alcoholemia realizado por personal de Policía Caminera, el cual arrojó un resultado de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, también se practicó un análisis toxicológico que descartó la presencia de sustancias ilegales.

La jueza de Faltas, Marcela Cortez, dispuso la demora preventiva de la agente hasta que pudiera ser notificada formalmente de la infracción contravencional, debido al estado en el que se encontraba.

Sumario y suspensión

En paralelo a la intervención judicial, la Jefatura de Policía inició un sumario administrativo en el marco del régimen disciplinario vigente. Como medida preventiva, se resolvió la suspensión de funciones con retención de haberes, mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del hecho y evaluar posibles sanciones disciplinarias y contravencionales.