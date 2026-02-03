Capitanich presentó un proyecto para declarar la emergencia vial en rutas nacionales del Chaco

El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia pública vial en toda la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia del Chaco. La iniciativa plantea un plazo de 24 meses y busca movilizar recursos para atender el deterioro de la infraestructura, que, según el legislador, afecta la seguridad vial, la conectividad regional y la actividad económica.

El proyecto propone la implementación de un plan urgente de reparación, repavimentación, señalización y mejoras en materia de seguridad en los corredores nacionales que cruzan el territorio chaqueño, cuya situación es calificada como crítica en los fundamentos de la propuesta.

La Ruta Nacional 16, entre los tramos más comprometidos

Uno de los ejes centrales del planteo es la situación de la Ruta Nacional 16, considerada un corredor estratégico del transporte regional. Esta vía forma parte del Corredor Bioceánico y conecta el Noreste y el Noroeste argentino, además de vincular al país con Brasil, Paraguay y Chile.

Según detalla el proyecto, los tramos ubicados dentro del Chaco presentan sectores con graves deterioros, restricciones para la circulación y elevados niveles de siniestralidad, lo que impacta en la seguridad de los usuarios y en la logística del transporte productivo.

La ruta es clave para la salida de la producción agropecuaria e industrial hacia los puertos del Litoral y del Pacífico, por lo que su estado también incide en el comercio exterior y la integración regional.

Qué medidas contempla la iniciativa

El proyecto establece que la Dirección Nacional de Vialidad, a través del Distrito 18°, deberá elaborar en un plazo de 15 días un Plan de Emergencia Vial. Ese documento deberá incluir un relevamiento actualizado del estado de las rutas, acciones urgentes para garantizar la transitabilidad y un esquema de priorización de obras con plazos y estimaciones presupuestarias.

Los criterios de priorización contemplan la seguridad vial, el acceso a localidades, la conectividad territorial y la relevancia de cada tramo para el transporte productivo, comercial y turístico.

Además, el proyecto prevé que durante el período de emergencia no puedan aplicarse despidos, suspensiones ni cesantías del personal de Vialidad. También propone que la planificación de las obras se realice con participación del gobierno provincial y de los municipios involucrados.

Fundamentos y diagnóstico

En los fundamentos del proyecto, Capitanich atribuye el deterioro de la infraestructura vial a un proceso de reducción de inversión y paralización de obras que, según plantea, se profundizó tras el dictado del Decreto 70/2023.

Para respaldar su diagnóstico, el senador cita datos de la Federación de Entidades Viales (FEPEVINA), que advierten que más de la mitad de los tramos de rutas nacionales en el Chaco presentan condiciones calificadas como malas o muy malas.

De acuerdo con el legislador, la situación no solo afecta la seguridad de quienes utilizan diariamente las rutas, sino también el funcionamiento de sectores estratégicos como la producción agropecuaria, la industria forestal y el turismo en la región.