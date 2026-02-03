Misiones profundizó la integración regional con Brasil

Autoridades de Misiones participaron de un encuentro institucional binacional en el que se debatieron estrategias de desarrollo sostenible y cooperación fronteriza entre Argentina y Brasil, se informó oficialmente.

“La actividad se desarrolló en el marco de la inauguración de la nueva oficina del SEBRAE, institución que se dedica al apoyo de las micro y pequeñas empresas brasileras, y contó con la participación de una delegación oficial enviada por el gobernador Hugo Passalacqua”, indica un comunicado oficial.

La comitiva misionera estuvo integrada por el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el subsecretario de Coordinación de Gabinete, Joaquín Montenegro; el subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Bacigalupi; el director general de Sistemas de Información Geográfica del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), Juan Solari; y el ingeniero Juan Pablo Cinto, de la Unidad Técnica de esa institución.

Además participaron autoridades municipales, entre ellas el intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino; el intendente de Comandante Andresito, Bruno Beck; y el interventor del municipio de Dos Hermanas, Luis Aquino.

Brasil

De Brasil, participaron el prefeito de Barracão, Jorge Luiz Santin, anfitrión del encuentro, junto a una decena de prefeitos de la región brasileña, representantes institucionales vinculados al desarrollo y el gerente de la Regional Sur del SEBRAE Paraná, César Giovani Colini, principal referente de la institución en la organización de la jornada.

SEBRAE

El SEBRAE es una entidad privada, sin fines de lucro, que actúa como servicio social autónomo y trabaja de manera articulada con el sector público y privado para impulsar el crecimiento productivo, la innovación y la integración regional.

“Estos espacios de integración generan oportunidades muy importantes para toda la región y abren la posibilidad de una línea de trabajo más directa para generar proyectos productivos, de innovación y de cuidado del medioambiente que beneficien a Misiones”, sostuvo el ministro Sartori.

“Estamos sembrando una fuerte cercanía con los prefeitos del SEBRAE y la idea es replicar un encuentro en el corto plazo que tenga lugar en la provincia de Misiones”, aseguró el funcionario.