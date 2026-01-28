Misiones fortalece la estrategia de conservación del yaguareté

Misiones refuerza su rol estratégico a nivel nacional mediante el trabajo sostenido de la Subcomisión Selva Paranaense, un espacio clave para la coordinación de políticas públicas orientadas a la protección y recuperación del yaguareté (Panthera onca) en un contexto crítico para su conservación.

Yaguareté

El yaguareté, el felino más grande del continente americano, enfrenta una drástica reducción de su población y de su hábitat natural.

Se estima que hoy quedan menos de 250 ejemplares en estado silvestre en todo el país, concentrándose la mayor población en la Selva Paranaense misionera. En este escenario, el territorio provincial se convierte en un área decisiva para su supervivencia, informó el Gobierno de Misiones.

Subcomisión Selva Paranaense

“La Subcomisión Selva Paranaense integra el Comité de Gestión del Plan Nacional de Conservación del Yaguareté, junto a las subcomisiones de Yungas y Región Chaqueña. Su creación responde a la necesidad de diseñar e implementar políticas específicas para esta ecorregión, siendo Misiones la única provincia que forma parte de este espacio técnico”, indica un comunicado oficial.

“El funcionamiento de la subcomisión se enmarca en el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos, establecido por la Ley XVI N.° 78, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Esta herramienta legal posiciona a Misiones como una provincia pionera en la protección del yaguareté, declarado Monumento Natural Provincial y Nacional, con protección absoluta y sanciones severas ante cualquier tipo de caza o daño”, señala el texto.

Además precisa que “la Subcomisión está conformada por representantes técnicos de organismos gubernamentales, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en conservación”.

Ellas son: el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), el Ministerio del Agro y la Producción, la Administración de Parques Nacionales, Fundación Vida Silvestre Argentina, Proyecto Zorro Pitoco, Fundación de Historia Natural Félix de Azara – Güirá Oga, Aves Argentinas, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales y CeIBA-CONICET, entre otras, con nuevas incorporaciones en proceso de aprobación.

Acciones

El trabajo de la subcomisión “abarca el monitoreo poblacional, la investigación científica, la prevención de conflictos con comunidades locales, el control de la caza furtiva, la educación ambiental y la atención de ejemplares tanto en libertad como en cautiverio”.

También “se desarrollan estrategias frente a amenazas como la deforestación, el crecimiento urbano y los atropellamientos en rutas”.