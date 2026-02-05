El exvice de Luis Caputo criticó la postergación del nuevo cálculo de inflación y el ministro no se lo perdonó: "Muy bajo"

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Javier Milei, afirmó que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba listo a mediados de 2024, cuando él debió dejar su cargo y fue reemplazado por José Luis Daza. También aseguró que Marco Lavagna había aceptado postergar el tema hasta septiembre de ese año por la situación económica que se vivía entonces, sin embargo, opinó que el nuevo índice ya debería conocerse. Al apuntar contra la decisión del Gobierno, generó una fuerte respuesta de Luis Caputo, quien consideró "muy bajo" que su exempleado hablara así del tema.

El exfuncionario brindó una entrevista con Ahora Play, donde analizó: “Creo que hubo una mala reacción del Gobierno en este tema, que es de larga data, porque cuando yo estaba el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024. Incluso tuve una reunión con Marco Lavagna porque quería definir la fecha y estaba dispuesto a postergar lo que originalmente había sido previsto para junio hasta septiembre, aunque no había ninguna razón para postergarlo demasiado”.

Joaquín Cottani: "Lo que viene no es un proceso de reducción maratónica a inflación cero"

Cottani, que fue la mano derecha del ministro Luis Caputo durante los primeros siete meses del actual Gobierno, señaló que la charla con Lavagna fue al comienzo de la presidencia de Milei, y reconoció que la actitud de sus superiores, en ese momento tan particular, podía comprenderse por la baja inflacionaria que ocurría. Por ese motivo, “fuera pertinente no hacer demasiado ruido con otra cosa”.

Sin embargo, el exfuncionario remarcó que “el problema es conocido. El índice (nuevo) tiene una mayor ponderación para los servicios, eso obviamente incluye los servicios públicos que tenían que ajustarse más que el promedio de la inflación para reducir los subsidios y podía tener un impacto sobre la inflación en un momento que se estaba tratando de controlar la expectativa inflacionaria”.

Según su visión de la economía, cuando el índice de precios descendió a niveles donde comenzó a sostenerse, “no tenía mucho sentido demorar la publicación del índice”. Y señaló que ese tema había sido pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “que, de hecho, había financiado con un programa de asistencia técnica la revisión del índice”. Cottani explicó que la actualización de la canasta básica se realiza “en todos los países cada un determinado número de años, con ponderaciones que luego se van ajustando”.

IPC enero 2026: cuándo difundirá el INDEC la inflación del primer mes del año

En ese momento atacó al oficialismo, diciendo que “cuando el Gobierno controla el tipo de cambio e introduce una política de liberación comercial que reduce el precio relativo de los bienes con respecto a los servicios, esto tiene un impacto”. Especialmente, “si al mismo tiempo se están recomponiendo precios relativos de los servicios públicos. Ese es el trasfondo, pero el efecto marginal que tiene no es muy grande a este nivel de inflación que se ha llegado. Sobre todo si lo que viene no es un proceso de reducción maratónica a inflación cero, como dice Milei, sino que va a ser necesario un sinceramiento cambiario que va a tener algún impacto sobre la inflación”, afirmó.

Luis Caputo no tardó en salir a responder a su ex exviceministro en una entrevista que le hizo Luis Majul para su programa de LN+. “No le presto atención a lo que dice Cottani porque es alguien que claramente es parte de esa gente que tiene o se quedó con algún…”, cuestionó el funcionario, sin completar la frase.

Y luego confesó: “Yo lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo en su momento que lo pusiera. La realidad es que no funcionó. Yo no sé si él habrá quedado molesto o algo. Ahora se la pasa deambulando por medios tratando de desacreditarnos. Me parece realmente muy bajo”, objetó.

Joaquín Cottani con Domingo Cavallo

La salida de Marco Lavagna del INDEC y la polémica actualización del IPC

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, afirmó que la salida de Marco Lavagni como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ocurrió en “buenos términos”, pero reconoció que hubo una diferencia de criterios sobre la forma de actualizar el método para medir los precios.

Lavagna quería usar un nuevo tipo de medición, pero, según Adorni, Milei consideró que no era “razonable” hacer algo así en el actual momento del programa económico. El funcionario argumentó que “si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice”.

Tras la salida de Lavagna, el INDEC publica el nuevo índice de inflación: cómo funcionará la nueva metodología

Según el jefe de Gabinete, la intención del Gobierno es que el índice actual sea comparable con los últimos dos años de gestión para que los argentinos puedan ver cómo derrotaron a la inflación. “Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene tiene o se mantiene constante”, explicó.

Adorni reconoció que fue una decisión del presidente continuar con el sistema actual de medición para evitar sospechas, indicando que nunca intervinieron el organismo. “Nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar si la inflación baja, sube o se mantiene constante”, declaró.

