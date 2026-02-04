Claudio Loser sobre la nueva medición del INDEC: “Lo tienen que empezar a hacer, porque es mucho más realista”

El reciente pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco sobre la estrategia financiera del Gobierno.

Para Claudio Loser, la operatoria no presenta irregularidades de fondo: “La operación es un poquito rara, pero no es demasiado rara”, afirmó, y agregó que “el gobierno tiene que comprar divisas porque tiene que pagar los intereses”.

Según el exfuncionario del FMI, el uso de dólares para cumplir con los pagos era inevitable y no genera costos adicionales: “No hay nada terriblemente extraordinario” y “no tiene ningún beneficio ni ningún perjuicio para la Argentina”, explicó a Canal E, al referirse al mecanismo de compra de divisas a través de derechos especiales de giro.

Inflación, credibilidad y el error comunicacional

Uno de los puntos más sensibles del análisis fue el cambio en la medición de la inflación y la renuncia de un alto funcionario del INDEC. Loser fue claro al señalar que actualizar la canasta es imprescindible: “Siempre hay que ir cambiando la canasta que se mide, eso es normal”.

Sin embargo, cuestionó la forma en que se implementó el proceso: “Yo creo que en esto se equivocaron, porque les quita credibilidad cuando no era necesario”. A su entender, el problema no es técnico sino político-comunicacional: “No entiendo por qué lo hicieron, salvo que no querían mostrar que la inflación con ese índice es un poco más alta”.

El economista sostuvo que el Gobierno deberá avanzar igualmente con la nueva medición: “Lo tienen que empezar a hacer, porque es mucho más realista”, aun cuando eso implique asumir un índice mayor al esperado.

Riesgo país y tensiones internacionales

Respecto al aumento del riesgo país, Loser descartó que sea un fenómeno estrictamente local. “Yo creo que el aumento del riesgo país tiene que ver con la situación internacional”, explicó, al mencionar la volatilidad de los mercados, el conflicto en Medio Oriente y la falta de resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sobre Irán, advirtió que un agravamiento del conflicto tendría consecuencias globales: “Podría afectar el tránsito de mercaderías entre el este y el oeste” y sumar presión sobre un escenario ya cargado de incertidumbre. En ese contexto, remarcó que “es el efecto económico y la incertidumbre lo que está pesando hoy en los mercados”.

