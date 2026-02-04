Volatilidad global, dólar calmo y oportunidades locales: cómo leen los mercados el 2026

La volatilidad volvió a instalarse como protagonista en los mercados internacionales, especialmente en torno a la inteligencia artificial y los activos tecnológicos.

Para Emilse Córdoba, directora de Bell Investments, el fenómeno no responde tanto a una burbuja clásica, sino a un clima de incertidumbre extrema: “Lo único que existe es esta real incertidumbre, y esta incertidumbre en los mercados se vive como euforia cuando todo sube y como pánico cuando cualquier noticia mueve un poco los precios”.

Según la analista, este contexto explica los bruscos movimientos de capital: “Por eso vemos esa alta volatilidad en los activos vinculados a la inteligencia artificial y cómo los fondos migran hacia activos de mayor refugio de valor”.

Bitcoin, oro y el mito del refugio de valor

Uno de los puntos centrales del análisis fue el rol de las criptomonedas frente a los activos tradicionales. Córdoba fue tajante respecto a Bitcoin: “Para mí, el bitcoin no es un activo de refugio de valor, porque no tiene el track record necesario para ser considerado como tal”.

Aun así, advirtió que tampoco los metales preciosos están exentos de volatilidad: “Tanto el oro como la plata han sido bastante volátiles; la plata subió más de 200% interanual y después tuvo un recorte muy fuerte”. En ese marco, describió una dinámica clave del mercado: “Lo que se sospecha es que hay una migración de fondos: se vende cripto y se compra oro, o se vende oro y los fondos van a criptoactivos”.

En el plano local, la especialista remarcó que el perfil del inversor argentino sigue siendo mayormente especulativo, aunque eso empieza a cambiar: “El corto plazismo se empieza a terminar; ya tenemos que pensar en estrategias de más largo plazo, incluso en Argentina”.

Acciones, tasas y el atractivo del mercado argentino

Con un dólar estable y un mercado local lateralizado, Córdoba sostuvo que aparecen oportunidades selectivas: “Desde hace casi 30 días el mercado local está frenado, pero para 2026 vemos un mercado claramente alcista”. En ese contexto, recomendó mirar más allá del panel líder: “Las mayores oportunidades están en el panel general, aunque hay que ser muy cuidadosos con el volumen”.

Sobre sectores estratégicos, destacó la energía y los insumos clave para la IA: “Todo lo que tenga que ver con energía, cobre y litio sigue teniendo upside porque la inteligencia artificial requiere cada vez más consumo energético”.

Respecto a la renta fija, señaló una normalización progresiva de las tasas: “Hoy quedan muy pocas colocaciones al 7% en dólares; las nuevas emisiones están apenas por encima del 6% y las tasas deben seguir acomodándose a la baja”. Esa realidad explica, según Córdoba, la cautela oficial para emitir deuda externa.

Finalmente, dejó una definición clara sobre el contexto macro: “El riesgo argentino viene bajando de manera sostenida, más allá de subas puntuales del riesgo país”, un factor que refuerza el atractivo del mercado local en el mediano plazo.



